Türkiye’nin yerli savaş uçağı geliyor! İşte uçağın bitiş tarihi! Özellikleri neler? F-35’e göre...

"F-35'TEN 1.5 KAT DAHA GÜÇLÜ OLACAK"

Uçağın özelliklerinden de muadillerinden verdiği örneklerle bahseden Kotil, "F-16 tek motorlu, bu çift motorludur. Bombalar içinde saklı. Bu görünmez uçak. 1980 teknolojisi F-16. Bu 2020 teknoloji. F-35 tek motorlu. Bu ondan 1.5 kat daha güçlü motor gücü olarak. Bu F-22 ile F-35 arasında." ifadelerini kullandı.