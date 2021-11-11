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Türkiye'nin yerli savaş uçağı geliyor! İşte uçağın bitiş tarihi! Özellikleri neler? F-35'e göre...

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Giriş Tarihi: 11.11.2021 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021
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Türkiye’nin yerli savaş uçağı geliyor! İşte uçağın bitiş tarihi! Özellikleri neler? F-35’e göre...

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil katıldığı canlı yayında Türkiye'nin milli muharip uçağı hakkındaki son gelişmeleri paylaştı. Uçağın biteceği tarihi ve motorun ilk çalışacağı tarihi açıklayan Kotil, milli muharip uçağını F-35'ler ile kıyasladı. Yerli savaş uçağının özellikleri neler? F-35'ler ile yerli savaş uçağı kıyaslaması...

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil katıldığı canlı yayınında, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasının ardından çalışmalarına başlanan milli muharip uçak hakkında açıklamalarda bulundu.

UÇAK 2022 YILINDA BİTMİŞ OLACAK

Uçağın 2022'de biteceğini, 18 Mart 2023'te ise motorunun çalıştırılacağını vurgulayan Kotil, "Bu uçak 18 Mart 2023'te motorunu çalıştıracak. Gelecek sene 2022'de bu uçak bitecek. 2028'de ise seri üretime geçeceğiz." diye konuştu.

"F-35'TEN 1.5 KAT DAHA GÜÇLÜ OLACAK"

Uçağın özelliklerinden de muadillerinden verdiği örneklerle bahseden Kotil, "F-16 tek motorlu, bu çift motorludur. Bombalar içinde saklı. Bu görünmez uçak. 1980 teknolojisi F-16. Bu 2020 teknoloji. F-35 tek motorlu. Bu ondan 1.5 kat daha güçlü motor gücü olarak. Bu F-22 ile F-35 arasında." ifadelerini kullandı.

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