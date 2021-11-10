Son dakika: Pentagon'dan flaş Suriye ve YPG açıklaması
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK elebaşı Ferhat Abdi Şahin’in, ABD’nin kendilerine Türkiye’nin muhtemel operasyonuna karşı teminat verdiği iddiasına karşılık, “Suriye’de SDG ile ortaklığımız sadece DEAŞ ile mücadeleye dayalı.” dedi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
SON DAKİKA HABERİ: ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, flaş açıklamalarda bulundu.
Günlük basın toplantısında sorulara yanıt veren Kirby'ye, "Al-Monitor'a konuşan SDG/YPG elebaşı, ABD'nin Türkiye'nin Suriye operasyonuna karşı resmi olarak teminat verdiğini söyledi. SDG'ye Türkiye operasyonuna karşı teminat verdiniz mi?" sorusunu yöneltti.
Kirby, bu mülakatı ilk kez duyduğunu ve elinde Savunma Bakanlığından herhangi bir iletişimin olmadığını söyledi.
Sözcü, "Bunu ifade etmemden bıktığını biliyorum ama yine söylemenin önemli olacağını düşünüyorum. Suriye'de SDG ile ortaklığımız sadece DEAŞ ile mücadeleye dayalı. DEAŞ ile mücadele ve bu ortaklık da devam ediyor çünkü bu tehdit devam ediyor." ifadesini kullandı.
"Aynı mülakatta, kontrolü altındaki bölgeyi yönetme konusunda PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın ideolojisinden ilham aldıklarını da söyledi. En üst rütbeli ABD'li askeri yetkililer bir terör örgütünün ideolojisinden ilham aldığını ifade eden bir adamla nasıl el sıkışabiliyor. Bu bakanlık için hiç sorun teşkil etmiyor mu?" sorusuna ise Kirby, görmediği bir mülakat üzerine yorum yapamayacağını söyledi.
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