Son dakika: Pentagon’dan flaş Suriye ve YPG açıklaması

Sözcü, "Bunu ifade etmemden bıktığını biliyorum ama yine söylemenin önemli olacağını düşünüyorum. Suriye'de SDG ile ortaklığımız sadece DEAŞ ile mücadeleye dayalı. DEAŞ ile mücadele ve bu ortaklık da devam ediyor çünkü bu tehdit devam ediyor." ifadesini kullandı.