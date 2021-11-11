3. doz aşı zorunlu mu? 3. doz Covid aşısını kimler, hangi yaş grupları olacak? Bakan Koca açıkladı...
3. doz aşı zorunlu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. BioNTech için 3. doz aşıları başlamıştı. Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada mRNA aşısı olup 2. dozdan itibaren 6 ay geçmiş kişilere hatırlatma dozu uygulanmaya başladığını belirtti ve aşı olacak olan yaş grubunu açıkladı. İşte, 3. doz aşı zorunlu mu? 3. doz Covid aşısını kimler, hangi yaş grupları olacak? Bakan Koca açıkladı...
3. doz aşı zorunlu mu? 3. doz Covid aşısını kimler, hangi yaş grupları olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Koca yapmış olduğu açıklamada mRNA aşısı olup 2. dozdan itibaren 6 ay geçmiş kişilere hatırlatma dozu uygulanmaya başladığını duyurdu. İşte, 3. doz aşı zorunlu mu? 3. doz Covid aşısını kimler, hangi yaş grupları olacak? Bakan Koca açıkladı...
3. DOZ AŞI ZORUNLU MU?
Son gelişmelere göre daha önce mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek Hatırlatma Dozu yapılmasının uygun olacağına karar verilmişti. Bu gruplar;
a) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar
b) 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar
c) Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlardı.
Bugün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında ise Bakan Koca önemli açıklamalarda bulundu ve 3. doz aşı hakkındaki gelişmeleri açıkladı.
Bakan Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada ''Aşıların 3 ila 6 ay arasında en çok koruyucu özellik gösterdiği belirlenmiştir. Bu bakımdan hatırlatma dozu aşılarının yapılması gerekmektedir. Daha önce 60 yaş üzeri vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılarına başlanmıştı. Bugün yapılan değerlendirmede 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılamasının başlatılmasına karar verilmiştir. Yarından itibaren mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceklerdir.'' dedi.
3. doz aşı zorunlu olmamakla birlikte yapılması durumunda virüse karşı daha güçlü bir koruma sağlamış olacak. 18 yaş üzeri tüm vatandaşlar 3. dozu istedikleri aşı türünden olabilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman? Adli yargı, idari yargı sınav başvuruları bitti mi?
- 3. doz aşı zorunlu mu? 3. doz Covid aşısını kimler, hangi yaş grupları olacak? Bakan Koca açıkladı...
- Bitcoin neden düşüyor son dakika 2021? Bitcoin düşer mi, yükselir mi? Son yorumlar...
- Kurtlar Vadisi ve Deli Yürek'ten isimler geliyor! atv'den yeni sezon bombası! Reytingleri allak bullak edecek
- Evergrande krizi son dakika! Evergrande nedir, battı mı? Evergrande Bitcoin'i etkiler mi? Coin yorumları...
- Çılgın Sayısal Loto çekildi! 10 Kasım 2021 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı
- Kıdem tazminatı için kritik detay! O tarihte 9 bin lirayı geçecek! 2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak? İşte hesaplama yöntemi...
- O tarihten sonra el yakacak! Araba alacaklar ellerini çabuk tutsun! Sıfır ve ikinci el araba fiyatları...
- EYT için son dakika hamlesi: Emeklilik için bu 6 maddeye dikkat! Kapsam, mali boyut, kaynak konusu...
- 41, 43 ve 46 yaşında erken emeklilik fırsatı! 5400 günü bulunan başvurabilir! SSK, SGK ve Emekli Sandığı...
- Milli maç ne zaman, hangi kanalda? Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman yayınlanacak?
- Asgari ücret zammı için kritik süreç! Hesaplamalar kuruşu kuruşuna yapıldı! Enflasyon farkı sonrasında...