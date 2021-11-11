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3. doz aşı zorunlu mu? 3. doz Covid aşısını kimler, hangi yaş grupları olacak? Bakan Koca açıkladı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.11.2021
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3. doz aşı zorunlu mu? 3. doz Covid aşısını kimler, hangi yaş grupları olacak? Bakan Koca açıkladı...

3. doz aşı zorunlu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. BioNTech için 3. doz aşıları başlamıştı. Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada mRNA aşısı olup 2. dozdan itibaren 6 ay geçmiş kişilere hatırlatma dozu uygulanmaya başladığını belirtti ve aşı olacak olan yaş grubunu açıkladı. İşte, 3. doz aşı zorunlu mu? 3. doz Covid aşısını kimler, hangi yaş grupları olacak? Bakan Koca açıkladı...

3. doz aşı zorunlu mu? 3. doz Covid aşısını kimler, hangi yaş grupları olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Koca yapmış olduğu açıklamada mRNA aşısı olup 2. dozdan itibaren 6 ay geçmiş kişilere hatırlatma dozu uygulanmaya başladığını duyurdu. İşte, 3. doz aşı zorunlu mu? 3. doz Covid aşısını kimler, hangi yaş grupları olacak? Bakan Koca açıkladı...

3. DOZ AŞI ZORUNLU MU?

Son gelişmelere göre daha önce mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek Hatırlatma Dozu yapılmasının uygun olacağına karar verilmişti. Bu gruplar;

a) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar

b) 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar

c) Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlardı.

Bugün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında ise Bakan Koca önemli açıklamalarda bulundu ve 3. doz aşı hakkındaki gelişmeleri açıkladı.

Bakan Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada ''Aşıların 3 ila 6 ay arasında en çok koruyucu özellik gösterdiği belirlenmiştir. Bu bakımdan hatırlatma dozu aşılarının yapılması gerekmektedir. Daha önce 60 yaş üzeri vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılarına başlanmıştı. Bugün yapılan değerlendirmede 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılamasının başlatılmasına karar verilmiştir. Yarından itibaren mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceklerdir.'' dedi.

3. doz aşı zorunlu olmamakla birlikte yapılması durumunda virüse karşı daha güçlü bir koruma sağlamış olacak. 18 yaş üzeri tüm vatandaşlar 3. dozu istedikleri aşı türünden olabilecek.

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