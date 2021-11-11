3. doz aşı zorunlu mu? 3. doz Covid aşısını kimler, hangi yaş grupları olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Koca yapmış olduğu açıklamada mRNA aşısı olup 2. dozdan itibaren 6 ay geçmiş kişilere hatırlatma dozu uygulanmaya başladığını duyurdu. İşte, 3. doz aşı zorunlu mu? 3. doz Covid aşısını kimler, hangi yaş grupları olacak? Bakan Koca açıkladı...

3. DOZ AŞI ZORUNLU MU?

Son gelişmelere göre daha önce mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek Hatırlatma Dozu yapılmasının uygun olacağına karar verilmişti. Bu gruplar;