Profesöre taciz davası karara bağlandı! Sosyal medyadan taciz

Anestezist ve Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Nebahat Bulut, (46), Özcan A.(58) tarafından sosyal medya üzerinden kendisine yönelik taciz içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Mahkeme kararını verdi.

İstanbul'da özel bir hastanede anestezi ve reaminasyon uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Nebahat Bulut'a (46) yönelik sosyal medyada, "1964 doğumluyum, eşimden ayrıldım, insanların umutlarını çalmak istemiyorum" şeklinde taciz içerikli mesajlar atan ve paylaşımlar yapan hastası 58 yaşındaki Özcan A. hakkında şikayetçi olmuş ve dava açılmıştı.

Bugün Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Nebahat Bulut hazır bulundu. Mahkeme sanık Özcan A. Hakkında Nebahat Bulut'a yönelik "Cinsel taciz" suçundan 4 ay 20 gün hapis cezası vererek, cezanın ertelenmesine karar verdi.

"MASAMA KAĞIDA SARILI GÜL TELEFON VE ADRESİNİ BIRAKTI"

Nebahat Bulut " Bu kişi muayene kaydı açtırmış. Geldiğinde ben öz bakımın zayıftı ve maskesinin ağız kısmını kesmiş olduğunu gördüğümde kendisinde bir tuhaflık olduğunu hissettim. Bu nedenle kendisine hiç dokunmadım. Kapıyı kapatmak istediğinde pandemi var açık kalsın dedim. Bana 'Muayene etmeyecek misiniz' dediğinde bazı tetkikler var onları yapın önce dedim. Birkaç dakika sonra şahıs tekrar gelip, bir kağıda sarılı bir şey bıraktı ve odadan çıktı. Açıp baktığımda kağıdın için den gül, adres, telefon numarası çıktı. Onu bahçede buldum ve verdiği şeyleri yüzüne fırlattım. Siz kimsiniz dediğimde ise o kağıdın bende kalmasını istedi. Bir daha görmedim" dedi.

"BANA CİNSEL İÇERİKLİ BİRÇOK FOTOĞRAF VE MESAJ GÖNDERMİŞ"

İfadesine devam eden Nebahat Bulut "Ertesi gün benim işim gereği kullandığım Facebook hesabıma mesaj gönderdi. Mesajda 'Gerçek hayatta beni tanısaydın her şey farklı olurdu' yazıyordu. Bunun üzerine ben kişinin kim olduğuna baktım. Bu kişinin daha önceki paylaşımlarına baktığımda benimle ilgili birçok cinsel içerikli fotoğraflar ve ifadeler paylaştığını gördüm. Şahsın paylaşımlarından ve o günkü söz ve davranışlarından rahatsızlık hissettim. Muayene olmaya geldiğinde 'Bugün arabasız geldim' bir sonrakine arabamla geleceğim dediğinde, acaba şahısın bana karşı bir kaçırma yaralama girişimi olabilir mi diye düşündüm. O gün sekretere de 'Çok güzelsin telefon numaranı verir misin' demiş. Bana olmasa da bir başkasına zarar verebilir. Bana 'İkimizin de evli olması sorun değil önemli olan bizim mutlu olmamız' şeklinde mesajlar yazmıştı. Bunların cinsel taciz olduğu bellidir. Şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

"MÜBALAĞA İÇEREN ÖVGÜDE BULUNMUŞTUM"

Sanık Özcan A. mahkemeye sunduğu yazılı savunmasında ise "Amacım cinsel taciz de bulunmak değildi. Mübalağa içeren övgüde bulunmuştum" dedi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı sanığın "Zincirleme şekilde cinsel taciz" suçundan 5 yıl 3 ay'a kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

4 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme Özcan A. hakkında "Cinsel taciz suçundan" 4 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme sanığın daha öncesinde sabıkasının olmamasından dolayı cezayı erteledi.

İDDİANEME

Şüpheli Akpınar hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında hazırlanan iddianamede, "Zincirleme olarak elektronik haberleşme araçlarıyla cinsel taciz" suçundan 5 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.