Başkan Erdoğan vefat eden Bosnalı Hasan Çengiç’in eşini arayarak başsağlığı diledi

Çengiç, eşi Hasan Çengiç'in Başkan Erdoğan ile uzun yıllara dayanan bir dostluğunun olduğunu ifade etti.

Erdoğan'ın telefonuyla acılarının bir nebze olsun hafiflediğini söyleyen Fahira Çengiç, Erdoğan'ın yoğun mesaisi ve programına rağmen acılı günlerinde yanlarında olmasının kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Fahira Çengiç, 8 Kasım'da düzenlenen cenaze törenine katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a da minnetlerini iletti.

Hasan Çengiç'in 86 yaşındaki babası Halid Çengiç ise oğlunun merhum İzetbegoviç ile cezaevi arkadaşı olduğunu belirterek oğlunun, ömrünü Bosna Hersek'e adadığını ve Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinde büyük çaba gösterdiğini söyledi.