Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman? Adli yargı, idari yargı sınav başvuruları bitti mi?
Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı sınavları için 2 Kasım'da başlayan başvuru süreci bugün sona eriyor. Sınava başvuran adaylar ÖSYM tarafından düzenlenecek sınav tarihi ile ilgili aramalarını hızlandırdı. İşte, Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman? Adli yargı, idari yargı sınav başvuruları bitti mi?
Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman? Adli yargı, idari yargı sınav başvuruları bitti mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı), 2021 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli YargıAvukat) ve 2021 İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-İdari Yargı) 4 oturumda yapılacak.
ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI NE ZAMAN?
Sınavlar , 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak. Sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Oturumu, 25 Aralık 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacaktır.
Adayların, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Ortak Alan Bilgisi Oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Adli Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturumu, 25 Aralık 2021 tarihinde saat 14.45'te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testinin uygulanacağı 3. Oturumu, 26 Aralık 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacaktır.
Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 4. Oturumu, 26 Aralık 2021 tarihinde saat 14.45'te yapılacaktır.
Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
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