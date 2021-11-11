Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman? Adli yargı, idari yargı sınav başvuruları bitti mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı), 2021 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli YargıAvukat) ve 2021 İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-İdari Yargı) 4 oturumda yapılacak.

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI NE ZAMAN?

Sınavlar , 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak. Sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Oturumu, 25 Aralık 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacaktır.