Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum CHP ve HDP’ye haddini bildirdi!

Devletimiz tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için seferber oldu. Gelseydiniz görürdünüz. Gerçi bazıları geldi, baktı ama göremedi. Duydu ama algılayamadı. Türkiye'nin her yerinde, ateş düşmüş ocakta biz olduk. Yangında su olduk, ateşin üstüne aktık. Depremde enkaz alanlarında sabahladık. Şuna çok dikkat ettik: 'Acı üzerinden siyaset yapmayalım. Bir olalım. Beraber olalım' dedik. Ama biz ortak acılar üzerinden siyaset yapmaktan, polemik üretmekten kaçtıkça siz bu konuları siyasi hesaplarla istismar ettiniz.

Orada çalışanlara, emek verenlere bakınca bir an için bile yüzünüz kızarmıyor mu? Haksızlık ediyorsunuz, iftira atıyorsunuz. İzmir'de ortada mağduriyet adına herhangi bir durum yoktur. İnşallah 26 Kasım'da Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle de İzmir'de ilk konutlarımızın teslimini yapacağız. Sizin 25 yılda yapamadığınızı yine biz yapacağız.

İzmir'de vatandaşlarımız evlerini 2 yıl geri ödemesiz, 18 yıla yayılan taksitlerle, sıfır faizle alıyorlar. Kira öder gibi taksitlerini ödeyerek alıyorlar. Bunu biliyorsunuz. Ama işinize gelmediği için söylemiyorsunuz."