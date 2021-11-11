Sağlık Bakanlığı yeni atama takvimi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kadro, kontenjan dağılımı belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında ye alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni personel alınacağını açıkladı. Bu açıklama sonrasında Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları gündemde yer almaya devam ediyor. Merakla beklenen Sağlık Bakanlığı personel atama takvimi belli oldu. İşte, Sağlık Bakanlığı yeni atama başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı kadro, kontenjan dağılımı belli oldu mu? İşte başvuru formu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Sağlık bakanlığımıza bu vesileyle 40 bin personel alımı yapacağız." dedi. Sağlık Bakanlığı'nın "2021 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 40 bin sağlık personeli ataması yarın başlıyor.