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Sağlık Bakanlığı yeni atama başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı kadro, kontenjan dağılımı belli oldu mu? İşte başvuru formu...

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Giriş Tarihi: 11.11.2021 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021
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Sağlık Bakanlığı yeni atama başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı kadro, kontenjan dağılımı belli oldu mu? İşte başvuru formu...

Sağlık Bakanlığı yeni atama başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni personel alınacağını açıkladı. Bu açıklama sonrasında Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları gündemde yer almaya devam ediyor. İşte, Sağlık Bakanlığı yeni atama takvimi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kadro, kontenjan dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı yeni atama takvimi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kadro, kontenjan dağılımı belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında ye alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni personel alınacağını açıkladı. Bu açıklama sonrasında Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları gündemde yer almaya devam ediyor. Merakla beklenen Sağlık Bakanlığı personel atama takvimi belli oldu. İşte, Sağlık Bakanlığı yeni atama başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı kadro, kontenjan dağılımı belli oldu mu? İşte başvuru formu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Sağlık bakanlığımıza bu vesileyle 40 bin personel alımı yapacağız." dedi. Sağlık Bakanlığı'nın "2021 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 40 bin sağlık personeli ataması yarın başlıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI

40 bin sağlık personeli ataması başvurular 12-16 Kasım tarihleri arasında alınacak, kura çekimi ise 2 Aralık'ta yapılacak. 16 Kasım'da sona erecek başvuruların değerlendirme sonuçları 24 Kasım'da bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADROLARI

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları yarın başlıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA BAŞVURUSU

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak.

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