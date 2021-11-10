Terörden arındırılan Cudi Dağı Milli Park olacak

Vali Pehlivan, "Cudi Dağında güvenliğin sağlanmasıyla birlikte Cudi'nin Milli Park ilan edilmesi talebini Tarım ve Orman Bakanımıza da ilettik. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve İl Müdürlüğü marifetiyle bu konuda bir çalışma başladı. Şu anda dosyası hazırlanıyor. Yine iki ay önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürümüzü de buraya getirdik. Alanın tespiti ve sınırların belirlenmesiyle ilgili ön keşif yaptık. Bugün de ekiplerimiz bizimle beraber geldiler, nihai tespitlerini yaptılar. Birlikte dosyası hazırlanacak ama bu tespitler ışığında Bakanlığımızın da tespit ve takdirleri doğrultusunda önce tabiat parkı, devamında da milli park şeklinde, aşama aşama bu yolda ilerleyeceğiz. Cudi'nin biyolojik çeşitliliği çok fazla, bitki çeşitliliği, hayvan türlerindeki çeşitlilik çok fazladır. Sadece 50 civarında endemik türde bitki var. Bunların iki tanesi de Latince isimleri olmakla birlikte Cudi adı ile isimlendirilmiş. Cudi'de tespit edilen endemik bitkilerdir. Hayvan türleri içerisinde son 50 yıldır nesli tükendiği düşünülen Anadolu Parsı (Panthera pardus) geçtiğimiz sene burada görüntülendi. Yaban keçisi, boz ayı, çizgili sırtlan, vaşak, kurt, çakal, tilki, oklu kirpi, akbaba, kartal, şahin, kınalı keklik gibi 100'lerce tür yine burada yaşıyor. Geçen sene ceylanları salmıştık. Onlar çoğalmaya başladılar. Bu da Cudi'ye adapte olduklarını gösteriyor. Nitekim bunu gördüğümüz için bu sene de 40-50 ceylan salındı, sayı toplamda yüzün üzerine çıktı. Bir yandan da Doğa Koruma ve Milli Parklar kurumumuz aracılığıyla da hem mevcut türlerin korunması hem de bu şekilde zenginleştirilmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu zenginlik de bizim Milli Park'tan, Tabiat Parkından konuşabilmemize vesile oluyor. İnşallah Tabiat Parkı olarak ilan edildiğinde burada güvenlik maksatlı yaptığımız yolların yanında etkinlik alanı, kamp alanları, günübirlik ziyaret alanları, vahşi yaşamı kuşları gözlemleme gibi, gözlem alanları, foto safari gibi, trekking gibi alanların ileride yapılmasını şimdiden heyecanla planlıyoruz. Bu dosyalar içerisinde bu başlıklar da yer alacak" dedi.