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Başkan Erdoğan Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti

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Giriş Tarihi: 10.11.2021 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021
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Başkan Erdoğan Temel Karamollaoğlu’nu kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü. Görüşme yaklaşık 2 saat 20 dakika sürdü. Başkan Erdoğan ile Karamollaoğlu arasındaki görüşmede yeni anayasa çalışmaları ve güncel konular masadaya yatırıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Görüşme yaklaşık 2 saat 20 dakika sürdü.

NELER ELE ALINDI?

Başkan Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesinde güncel konuları değerlendirdikleri, fikir alışverişinde bulundukları belirtildi.

YENİ ANAYASA

Yeni anayasa çalışmalarının da masada olduğu öğrenildi.

Başkan Erdoğan ile Karamollaoğlu, referandum sürecinde bir araya gelmiş, daha sonra bir görüşme olmamıştı.

SP Liderinin bir görüşme talebi olduğu ve randevu aldığı öğrenildi.

Öte yandan Karamollaoğlu, "İnşallah görüşmemizden hayırlı sonuçlar çıkar" dedi.

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