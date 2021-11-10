Son dakika: Türkiye ile Rusya arasında önemli görüşme
GÜNDEM ahaber.com.tr
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in Rus mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
SON DAKİKA HABERİ: Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinde bir mesaj yayımladı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery GERASİMOV ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.
Görüşmede güncel güvenlik konuları ile ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery GERASİMOV ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.— TSK (@TSKGnkur) November 10, 2021
Görüşmede güncel güvenlik konuları ile ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur. pic.twitter.com/kXGDZ9HiIx