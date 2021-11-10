10 Kasım 2021, Çarşamba
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Çılgın Sayısal Loto çekildi! 10 Kasım 2021 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

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Giriş Tarihi: 10.11.2021 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021
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Çılgın Sayısal Loto çekildi! 10 Kasım 2021 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

10 Kasım 2021 Sayısal Loto sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleşti. Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 86 milyon 738 bin 58 TL oldu. İşte, 10 Kasım 2021 Sayısal Loto sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş günü! Sayısal Loto çekilişleri canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşiyor. 6 bilenin büyük ikramiyeyi kazandığı Çılgın Sayısal Loto'da SüperStar'la da kazanmak mümkün. 10 Kasım Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar merak ediliyor. İşte, 10 Kasım 2021 Sayısal Loto sonuçları...

10 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto'da ikinci çekiliş bu akşam saat 21:30'da düzenlendi. Çekiliş www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayımlandı. Açıklanan sonuçlara göre 6 bilen çıkmadı ve 87.078.403,44 TL büyük ikramiye devretti.

SÜPERSTAR NASIL OYNANIR?

SüperStar, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, Çılgın Sayısal Loto numaralarına ek olarak Süperstar numaranı işaretlemek için öncelikle 6 adet Çılgın Sayısal loto numarası seçmeli sonrasında aynı kolon için 1 adet SüperStar numarası seçmelisin.

Sistem Oyunu modunda, en az 6 Çılgın Sayısal Loto numarası ve en çok 30 SuperStar numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

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