Son dakika: Başkan Erdoğan’dan kardeşini kaybeden Mansur Yavaş’a taziye telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek kardeşi Sabri Yavaş'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan görüşmede, Mansur Yavaş'ın vefat eden kardeşi Sabri Yavaş'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın hayatını kaybeden kardeşi Sabri Yavaş, Beypazarı mezarlığında defnedildi.

Yavaş'ın, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 56 yaşında hayatını kaybeden kardeşi Sabri Yavaş için Cemil Ercan Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Sabri Yavaş'ın cenazesi, namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.