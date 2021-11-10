Naim Süleymanoğlu'nun hastalığı nedir, neden öldü? Dizanteri hastalığı nedir? Naim Süleymanoğlu'nun Seul Olimpiyat rekoru...
Naim Süleymanoğlu'nun hastalığı nedir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Naim Süleymanoğlu merak edilen isimler arasında yer alıyor. Naim Süleymanoğlu’nun hayatının anlatıldığı film, Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu bu akşam ekrana gelecek. Filmde efsane sporcuyu Hayat Van Eck canlandırıyor. Olimpiyat şampiyonu olan ünlü sporcunun hayatı merak ediliyor. İşte, Naim Süleymanoğlu'nun hastalığı nedir, neden öldü? Dizanteri hastalığı nedir? Naim Süleymanoğlu'nun Seul Olimpiyat rekoru...
Naim Süleymanoğlu'nun hastalığı nedir, neden öldü? Dizanteri hastalığı nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Naim Süleymanoğlu merak edilen isimler arasında yer alıyor. Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı film, Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu bu akşam ekrana gelecek. Filmde efsane sporcuyu Hayat Van Eck canlandırıyor. Olimpiyat şampiyonu olan ünlü sporcunun hayatı merak ediliyor.
NASİM SÜLEYMANOĞLU NEDEN ÖLDÜ?
2017 yılında olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karaciğer naklinin ardından tedavisi yoğun bakım ünitesinde süren Süleymanoğlu'nun (50) hayatını kaybettiği belirtildi.
Siroza bağlı karaciğer yetmezliğine bağlı olarak 28 Eylül'den ölüm tarihine kadar yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve 6 Ekim'de de Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yalçın Polat ile ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatla karaciğer nakli olan Süleymanoğlu, son olarak beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle 11 Kasım'da acil ameliyata alınmıştı.
Halterde elde ettiği başarılarla dünyanın efsane sporcuları arasına adını yazdırmayı başaran Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967'de Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde dünyaya geldi.
Henüz 16 yaşında halterde ilk dünya rekorunu kıran Süleymanoğlu, 1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada yılın haltercisi seçilirken, 1992'de de Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından dünyanın en iyi sporcusu ilan edildi.
"Cep Herkülü" lakaplı Süleymanoğlu, Bulgaristan'daki baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986 yılında Avustralya'da düzenlenen Halter Dünya Kupası sırasında Türk Büyükelçiliğine sığınarak, iltica etti.
1988 Seul Olimpiyatları'na Türkiye adına katılabilmesi için Türk hükümetince Bulgaristan'a 1 milyon dolar ödenerek gerekli izin alındı. O tarihten itibaren Naim Süleymanoğlu, şampiyonalarda Türkiye adına mücadele etti.
Süleymanoğlu, 1986 yılında dönemin başbakanı Turgut Özal ve ilgili birimlerin başarılı operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. "Cep Herkülü", uçaktan iner inmez toprağı öperek Türkiye'ye olan özlemini gösterdi.
Üst üste 3 olimpiyat şampiyonluğu
Milli halterci, üst üste 3 kez olimpiyat şampiyonu olarak tarihi bir başarı elde etti. "Cep Herkülü", 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda şampiyonluk sevinci yaşadı.
Başarılı sporcu kariyerinde ayrıca 7'şer kez dünya ve Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, 46 dünya rekoruna imza attı.
Süleymanoğlu, aynı zamanda Türkiye'ye olimpiyatlarda güreş branşı dışında altın madalya kazandıran ilk isim olarak tarihe geçti.
DİZANTERİ NEDİR?
Dizanteri, aslen bağırsak sisteminde ortaya çıkan bağırsak iltihabına verilen isimdir. Dizanteri, şiddetli ishal ile ilişkili bulaşıcı bir hastalıktır. Shigella basili veya bakteri ile enfeksiyon en yaygın dizanteri nedenidir.
Dizanteri bireyde hafif veya şiddetli mide krampları ile dışkıda mukus veya kanla görülen oldukça şiddetli ishale yol açabilir. Sıvı kaybını önlemek için başta su olmak üzere bol miktarda sıvı tüketilmesi özellikle önemlidir. Yeterli hidrasyon olmazsa dizanteri birey için ölümcül sonuçlara yol açabilir.
Dizanterinin belirti ve semptomları normal şartlar altında hafif seyreder ve genellikle birkaç gün içinde kaybolur. Çoğu vakada bireyler tıbbi yardıma başvurmazlar. Bununla birlikte dizanterinin varlığı mutlaka sağlık yetkililerine bildirilmelidir.
Dünya çapında her yıl 120 milyon ila 165 milyon Shigella enfeksiyonu vakasına bağlı olarak dizanteri görülmektedir. Bu vakaların yaklaşık 1 milyonu ölüm ile sonuçlanır. Gelişmekte olan ülkelerde bu ölümlerin yüzde 60'ından fazlası 5 yaşın altındaki çocuklar arasında görülmektedir.
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