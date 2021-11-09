Son dakika: Beştepe'de sürpriz görüşme! Başkan Erdoğan yarın SP Genel Başkanı Karamollaoğlu ile görüşecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 15.00'te Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Beştepe'de bir araya gelecek. Görüşmenin içeriğine dair resmi bir bilgilendirme yapılmadı.
Beştepe'de yarın sürpriz bir görüşme var. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelecek.
GÖZLER YARIN SAAT 15.00'TE
Açıklama, Saadet Partisi'nden geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesi, saat 15.00'te başlayacak. Görüşmenin içeriğine dair resmi bir bilgilendirme yapılmadı.
ASİLTÜRK İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Saadet Partisi (SP) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Asiltürk 21 Nisan'da da Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iftar yemeğinde bir araya gelmişti. Asiltürk, Erdoğan'ın KKTC gezisine de katılmıştı.