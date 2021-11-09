Son dakika: Beştepe’de sürpriz görüşme! Başkan Erdoğan yarın SP Genel Başkanı Karamollaoğlu ile görüşecek

Beştepe'de yarın sürpriz bir görüşme var. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelecek.

GÖZLER YARIN SAAT 15.00'TE

Açıklama, Saadet Partisi'nden geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesi, saat 15.00'te başlayacak. Görüşmenin içeriğine dair resmi bir bilgilendirme yapılmadı.

ASİLTÜRK İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Saadet Partisi (SP) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Asiltürk 21 Nisan'da da Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iftar yemeğinde bir araya gelmişti. Asiltürk, Erdoğan'ın KKTC gezisine de katılmıştı.