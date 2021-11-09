10 Kasım’da Dolmabahçe açık mı? 10 Kasım Dolmabahçe ziyaret saatleri nasıl? 10 Kasım Dolmabahçe ücretsiz mi?

10 Kasım'da Dolmabahçe açık mı kapalı mı? 10 Kasım Dolmabahçe ziyaret saatleri nasıl? Atatürk'ün ölümün 83. yıldönümünde İstanbullu vatandaşlar Dolmabahçe Sarayı'na gitmek istiyor. Atatürk'ün hayatını kaybettiği yer alan Dolmabahçe'nin ziyaret saatleri de merak ediliyor. Peki; 10 Kasım Dolmabahçe açık mı kapalı mı? 10 Kasım Dolmabahçe ziyaret saatleri nasıl? 10 Kasım Dolmabahçe ücretsiz mi?