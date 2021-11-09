10 Kasım’da Dolmabahçe açık mı? 10 Kasım Dolmabahçe ziyaret saatleri nasıl? 10 Kasım Dolmabahçe ücretsiz mi?
10 Kasım Dolmabahçe ziyaret saatleri nasıl? 10 Kasım’da Dolmabahçe açık mı kapalı mı? Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümünde vatandaşlar Ankara’da Anıtkabir’e akın edecek. İstanbullu vatandaşların adresi ise Dolmabahçe olacak. Atatürk’ün İstanbul’da hayatını kaybettiği mekan olan Dolmabahçe Sarayı’na her yıl binlerce ziyaretçi gidiyor. Peki, 10 Kasım’da Dolmabahçe açık mı? Dolmabahçe ziyaret saatleri nasıl? 10 Kasım Dolmabahçe ücretsiz mi?
10 Kasım'da Dolmabahçe açık mı kapalı mı? 10 Kasım Dolmabahçe ziyaret saatleri nasıl? Atatürk'ün ölümün 83. yıldönümünde İstanbullu vatandaşlar Dolmabahçe Sarayı'na gitmek istiyor. Atatürk'ün hayatını kaybettiği yer alan Dolmabahçe'nin ziyaret saatleri de merak ediliyor. Peki; 10 Kasım Dolmabahçe açık mı kapalı mı? 10 Kasım Dolmabahçe ziyaret saatleri nasıl? 10 Kasım Dolmabahçe ücretsiz mi?
10 KASIM'DA DOLMABAHÇE AÇIK MI KAPALI MI?
Ulusal Saraylar Yönetimi Başkanlığı'na bağlı olan Dolmabahçe Sarayı pazartesi günü haricinde haftanın tüm günlerinde ziyarete açıktır.
Dolmabahçe Sarayı 09:00-16.00 saatleri ortasında haftanın 6 günü ziyaret edilebilir.
10 KASIM'DA DOLMABAHÇE ÜCRETSİZ Mİ?
Her yıl 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Merasimi aktifliklerine katılan tüm ziyaretçiler için saray fiyatsızdır.
Lakin yeni informasyon için Ulusal Saraylar Yönetimine ilişkin 0212 236 90 00 nolu numaradan informasyon alabilirsiniz.
Dolmabahçe Sarayı giriş fiyatı;
Selamlık Tam bilet 50 TL
Harem Tam bilet 40 TL
Selamlık + Harem 80 TL
Müze Kart Dolmabahçe Sarayı'nın yalnız Harem bölümünde geçerli.
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