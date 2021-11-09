10 Kasım en anlamlı, uzun, kısa ve duygusal mesajlar! 2,3,4,5 kıtalık 10 Kasım Atatürk'ü anma günü şiirleri...
10 Kasım en anlamlı, uzun, kısa ve duygusal mesajlar son saatlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 10 Kasım Atatürk'ü anma günü, her yıl olduğu gibi şiirler ve mesajlar ile anılacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 83. Ölüm yıldönümü çeşitli etkinlik ve törenlerle her sene bu tarihte gerçekleşiyor ve ulu önderimiz minnet ve özlemle anılıyor. İşte, 10 Kasım en anlamlı, uzun, kısa ve duygusal mesajlar...
10 Kasım en anlamlı, uzun, kısa ve duygusal mesajlar ve 2,3,4,5 kıtalık 10 Kasım Atatürk'ü anma günü şiirleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1938 yılında bedenen aramızdan ayrılmış olup her yıl bu tarihte saygı, özlem ve minnetle anılmaya devam ediyor. Bu tarih yaklaşırken öğrenciler çeşitli etkinlikler için 10 Kasım Atatürk'ü anma günü şiirleri araştırmasına çıktı. İşte, 2,3,4,5 kıtalık 10 Kasım Atatürk'ü anma günü şiirleri...
ATATÜRK
Düşmanların elinden,
Sen kurtardın vatanı.
En yükseklere diktin,
Şanlı Türk bayrağını.
Adını ve şanını,
Bütün dünya biliyor.
Masum olan milletler,
Hep izinden gidiyor.
Sen, Türk için her zaman,
En büyük kahramansın.
Damarlarımızda akan,
Eşsiz, asil bir kansın.
Birkan Soylu
BÜYÜK ATATÜRK'E
Binerken rıhtımdan, Bandırma vapuruna,
Tek düşüncendi senin; "Vatan, Millet, Sakarya".
Çakmak gibi gözlerin, dalarken ufuklara,
İlaç olacaktın milletin, kanayan yarasına.
Yarın çok geç olurdu, durma nedir bilmedin,
Erzurum'dan Sivas'a, yıldırım gibi geçtin.
Bağımsızlık ateşini, sen yaktın bu vatanda,
Kongrelerle başlayan, Kurtuluş Savaşı'nda.
Bizler Cumhuriyetini, taşıyacağız sonsuza,
Atam sen rahat uyu, aziz vatan toprağında.
Birkan SOYLU
KURTULUŞ ÖNCÜLERİ İÇİN
Yan yana iki çocuk görsem
İşte Atatürk diyorum
Özgürlüğün toprağı uyanıyor
İçin için seviniyorum.
Koşuşan iki öğrenci görsem
İçimin güneşi ısınıyor
Yürüyen bir bakış gibi
Mustafa Kemal geliyor.
Kol kola iki işçi görsem
Ekmeğim çoğalıyor birden
Bir ışık düşüyor ortalığa
İşte Atatürk diyorum.
İşte Atatürk diyorum
İlk kuruluş öncüleri
Bir gül çağrısında hepsi
Bize uzanmış elleri.
Mehmet KIYAT
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