10 Kasım en anlamlı, uzun, kısa ve duygusal mesajlar! 2,3,4,5 kıtalık 10 Kasım Atatürk’ü anma günü şiirleri...

10 Kasım en anlamlı, uzun, kısa ve duygusal mesajlar ve 2,3,4,5 kıtalık 10 Kasım Atatürk'ü anma günü şiirleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1938 yılında bedenen aramızdan ayrılmış olup her yıl bu tarihte saygı, özlem ve minnetle anılmaya devam ediyor. Bu tarih yaklaşırken öğrenciler çeşitli etkinlikler için 10 Kasım Atatürk'ü anma günü şiirleri araştırmasına çıktı. İşte, 2,3,4,5 kıtalık 10 Kasım Atatürk'ü anma günü şiirleri...

ATATÜRK

Düşmanların elinden,

Sen kurtardın vatanı.

En yükseklere diktin,

Şanlı Türk bayrağını.

Adını ve şanını,

Bütün dünya biliyor.

Masum olan milletler,

Hep izinden gidiyor.