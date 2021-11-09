Diyanet İşleri Başkanlığından 10 Kasım mesajı: Atatürk’ü vefatının 83.yılında saygıyla anıyoruz

Açıklamada, "Kahraman ecdadımızın büyük fedakarlıklarla bizlere emanet ettiği vatanımızı ve medeniyet değerlerimizi her daim güçlendirerek geleceğe taşımak şanlı tarihimize ve aziz milletimize vefa borcumuzdur. Hürriyetine meftun bir milletin mensupları olarak bugün bizlere düşen bu mukaddes vatanı ilim, irfan ve hikmetle yüceltmek, devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için var gücümüzle çalışmaktır." ifadeleri kullanıldı.

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