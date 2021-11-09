09 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Diyanet İşleri Başkanlığından 10 Kasım mesajı: Atatürk'ü vefatının 83.yılında saygıyla anıyoruz

Diyanet İşleri Başkanlığından 10 Kasım mesajı: Atatürk'ü vefatının 83.yılında saygıyla anıyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.11.2021 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021
ABONE OL
Diyanet İşleri Başkanlığından 10 Kasım mesajı: Atatürk’ü vefatının 83.yılında saygıyla anıyoruz

Diyanet İşleri Başkanlığı Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajda Atatürk'ün vefatının 83. yılında saygıyla anıldığı ifade edilirken canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerin şükran ve rahmetle yad edildiği belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

ATATÜRK'ÜN VEFATININ 83 YILI SAYGIYLA ANILDI

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılında saygıyla anıldığı, geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat uğrunda canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerin şükran ve rahmetle yad edildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Kahraman ecdadımızın büyük fedakarlıklarla bizlere emanet ettiği vatanımızı ve medeniyet değerlerimizi her daim güçlendirerek geleceğe taşımak şanlı tarihimize ve aziz milletimize vefa borcumuzdur. Hürriyetine meftun bir milletin mensupları olarak bugün bizlere düşen bu mukaddes vatanı ilim, irfan ve hikmetle yüceltmek, devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için var gücümüzle çalışmaktır." ifadeleri kullanıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA