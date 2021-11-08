Sıcaklıklar düşecek kar gelecek! Hangi illere kar yağacak? İstanbul İzmir ve Ankara’ya kar yağacak mı? A Haber’de açıkladı

UZMAN İSİM A HABER'DE AÇIKLADI

A Haber canlı yayınına bağlanan Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olan hava sıcaklıkları salı akşamından itibaren düşecek. Soğuk hava etkisine girilecek ve Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağış başlayacak" dedi.

Hava Tahmin Uzmanı Macit yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Çarşamba günü Marmara'nın doğu, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu'nun tamamında ve Güney Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak, akşam saatlerinde ise yer yer kar yağışı bekliyoruz. Perşembe günü de Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışlar devam edecek büyük bir bölümü ise kar yağışı."

12 KENTE KAR UYARISI

Meteoroloji'nin haftalık hava durumu raporuna göre, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde çarşamba ve perşembe günü kar bekleniyor.