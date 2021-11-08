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Sıcaklıklar düşecek kar gelecek! Hangi illere kar yağacak? İstanbul İzmir ve Ankara’ya kar yağacak mı? A Haber'de açıkladı

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 08.11.2021
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Sıcaklıklar düşecek kar gelecek! Hangi illere kar yağacak? İstanbul İzmir ve Ankara’ya kar yağacak mı? A Haber’de açıkladı

Kar uyarısı milyonlarca vatandaşı heyecanlandırdı. Sıcaklıkların düşeceğini duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok ile kar uyarısında bulundu. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar hangi illere kar yağacağını araştırmaya başladı. Peki hangi illere kar yağacak? A Haber canlı yayınına bağlanan Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit kar yağışının beklendiği bölgeleri açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok ilde hava sıcaklıklarının düşeceğini ve yerini kar yağışına bırakacağını açıkladı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da yaşayan milyonlarca vatandaş "hangi illere kar yağacak?" sorusunun cevabını araştırdı.

Meteoroloji'nin haftalık hava durumu raporuna göre, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde çarşamba ve perşembe günü kar bekleniyor.

UZMAN İSİM A HABER'DE AÇIKLADI

A Haber canlı yayınına bağlanan Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olan hava sıcaklıkları salı akşamından itibaren düşecek. Soğuk hava etkisine girilecek ve Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağış başlayacak" dedi.

Hava Tahmin Uzmanı Macit yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Çarşamba günü Marmara'nın doğu, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu'nun tamamında ve Güney Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak, akşam saatlerinde ise yer yer kar yağışı bekliyoruz. Perşembe günü de Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışlar devam edecek büyük bir bölümü ise kar yağışı."

12 KENTE KAR UYARISI

Meteoroloji'nin haftalık hava durumu raporuna göre, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde çarşamba ve perşembe günü kar bekleniyor.

Kar yağışı etkili olacak. Öte yandan ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, çarşamba günü hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Ülkenin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

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