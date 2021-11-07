Evlat nöbetindeki aile sayısı 239’a yükseldi

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. Evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

"GEL, SEN DE TESLİM OL"

797 gündür süren eylemde aile sayısı, 1992 yılında İstanbul'da 17 yaşında inşaat işçisiyken kaçırıldığını söylediği kardeşi Ejder için Kars'tan gelen Yasin Çağ ile 239 oldu.

Hiç haber alamadıklarını belirttiği kardeşine teslim olması yönünde çağrı yapan Çağ, şunları söyledi.

"İstanbul Kaynarca'da bir inşaatta beraber çalışırken orada kayboldu. Birileri kandırıp götürmüş. Kaybolduktan sonra kayıp ilanı verdik. Babamla gerekli yerlere bildirdik ancak hiçbir haber alamadık. Sonradan dağa götürüldüğü haberi geldi. Kardeşim eğer beni izliyorsa gelmesini istiyorum. Kaçsın güvenlik güçlerine teslim olsun. Burada 33 ailenin çocuğu teslim oldu, o da teslim olup gelsin."

Aileler de, 800'üncü gününe yaklaşan eylemlerinde, kendilerine destek verilmesi yönünde çağrı yaptı.