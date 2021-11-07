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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 7 Kasım vaka sayıları

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Giriş Tarihi: 07.11.2021 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 7 Kasım vaka sayıları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günlük vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 347 bin 783 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 200 kişi hayatını kaybetti.

SON DAKİKA: Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 783 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 200 kişi yaşamını yitirdi.


GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

Sağlık Bakanı Koca, "Salgın gündeminden yorulduğunuzun farkındayız. Siz tedbirlere uyun, aşınızı olun; yapılması gereken başka ne varsa o görev bizim. Covid-19 testleri, hastalarımızın tedavisi, Turkovac'ın yaygın kullanıma hazırlığı devam ediyor. Hedefimiz, şu günlerin bir an önce unutulması." dedi.

6 KASIM VAKA TABLOSU

5 KASIM VAKA TABLOSU

4 KASIM VAKA TABLOSU

3 KASIM VAKA TABLOSU

2 KASIM VAKA TABLOSU

1 KASIM VAKA TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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