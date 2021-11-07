CHP’li Jale Nur Süllü’nün ’mağdur’ edebiyatı elinde patladı! Kripto FETÖ’cü deşifre oldu

AVANTAJLI KODLAMA

Sabah'ın haberine göre, Özorman'ın FETÖ'nün askeri okullara aday numarasını 'avantajlı kodlama' yaparak sızdırdığı kişiler arasında yer aldığı ortaya çıktı. Sınav usulsüzlükleri soruşturmaları ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kriptoloji Ana Bilim Dalı Uzmanları tarafından hazırlanan listede adı geçen Özorman'ın KHK Platformu'nun etkinliklerine de katıldığı belirlendi. Özorman'ın Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrenci alım mülakat sınavında aday numarası kodlanarak örgüt üyelerince çok özel bir FETÖ'cü olarak TSK'ya yerleştirildiği tespit edildi.

AVANTAJLI KODLAMA NEDİR?

Avantajlı kodlama yönteminde, FETÖ üyeleri aday numarasının bazı hanelerindeki rakamların toplamından elde edilen sonuca göre anlaşılıyor. Avantajlı numaraya sahip olanlar mülakattan başarı ile geçiyor. Böylece terör örgütü kendi üyelerini askeri okula bu şekilde sızdırıyor.