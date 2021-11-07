Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, açıklama geldi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık cezaevi izinleri ile ilgili Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden gelen duyurular yakından takip ediliyor. Uzatılan izinlerin ne zaman biteceği ve yeniden uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. İşte, Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, açıklama geldi mi? CTE ile açıklama...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Açık cezaevi izinleri ile ilgili Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden duyuru yapıldı. cte.adalet.gov.tr internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;