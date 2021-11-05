Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev’in ortak faaliyetleri "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" kitabında bir araya getirildi

Kitabın, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluğun ve kardeşliğin ebedi zirvesi olduğunu düşündüğünü vurgulayan Milletvekili İbrahimkızı yaptığı konuşmada, "Şuşa Beyannamesi bizim kardeşliğimizi öyle bir hale getirdi ki, artık kardeşliğimizin önünde hiçbir şeyin duramayacağını düşünüyorum. Cumhurbaşkanlarımız Erdoğan ve Aliyev'in simasında bu kardeşlik hakiki manada ayrılmaz bir hale geldi. Biz artık bütünleşme aşamasına adım attık. Bu dostluk ve kardeşlik 2003'den beri çok zorlu bir yoldan geçti" dedi.