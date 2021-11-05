Başkan Erdoğan Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışını yaptı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreni basına kapalı olarak yapıldı. Sınıfları gezen Başkan Erdoğan, öğrencilerle ilgilendi. Kemal Batanay 2. Sınıf öğrencileri, şarkı seslendirdi. Başkan Erdoğan da çocuklara eşlik etti.
Başkan Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi Açılış Töreni'nin ardından Üsküdar'daki Palet Türk Müziği İlkokulu'na geçti.
Açılışa, Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve iş insanı Kazım Türker de katıldı.
Başkan Erdoğan, okula girişinde kendisini selamlayan çocuklarla sohbet etti. Erdoğan daha sonra Türk müziği enstrümanlarının olduğu bölüm ile okul hakkında bilgi aldı.
Sınıfları da gezen Başkan Erdoğan, öğrencilerle ilgilendi. Kemal Batanay 2. Sınıf öğrencileri, şarkı seslendirdi. Başkan Erdoğan da çocuklara eşlik etti.
Erdoğan, çocuklara kanun enstrümanını çok sevdiğini belirterek, "Kanun seçen öğrenciler var mı?" diye sordu. Erdoğan, kanun seçen öğrencileri tebrik ederek başarı diledi.
Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda dünya birincisi olan öğrenciler Yusuf Siraç, Yusuf Emir ve Sıddık Ali'yi yanına çağırarak tebrik eden Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in armağan edeceğini belirttiği hediyelerin takipçisi olmaları tavsiyesinde bulundu.
Erdoğan daha sonra Neyzen Niyazi Sayın 1. sınıf öğrencilerinin sınıfını da ziyaret etti.
Başkan Erdoğan, bakanlar ve katılımcılar kurdele kesti.
Erdoğan, "Gerçekten mutluyum. Böyle bir müzik okulunun yapılmasında emeği geçen Kazım Bey'e, Bilal Bey'e, bu boş alanı doldurmuş olmaları sebebiyle şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Tabii bu arada Ankara'da bu işin bir üniversitesi var. İnşallah Palet Türk Müziği İlkokulu ve üniversite arasında kurulacak bağlantıyla bu işi çok daha bilimsel olarak geliştirme fırsatını yakalamış olacağız." dedi.
(Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk Türk müziği ilkokulu olan Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, sanatçı Orhan Gencebay ile sohbet etti.)
Bilal Erdoğan, Başkan Erdoğan'a, Neyzen Sadrettin Özçimi'nin kendi yaptığı bir neyi hediye etti.
"TAMAMEN TÜRK MÜZİĞİ EĞİTİM MODELİ UYGULANIYOR"
Törende konuşan hayırsever iş insanı Kazım Türker, Palet Türk Müziği İlkokulu'nun Türkiye'nin ilk müzik ilkokulu olduğunu belirterek, eğitim faaliyetleri konusunda bilgi verdi.
Tamamen Türk Müziği eğitim modelinin uygulandığı ilkokulun, konusunda uzman TRT sanatçılarıyla usta-çırak ilişkisinin başarıyla tamamlandığı nadir eğitim kurumlarından biri olduğunu kaydeden Türker, "Okulumuzda tam donanımlı bir konser salonu, tematik Türk müziği müzesi, ses kayıt stüdyosu, enstrüman yapım atölyesi, dijital ses arşivi, akustik avlu gibi müziğe ve sanata dair pek çok imkan bulunmaktadır." diye konuştu.
"Geleceğin gelenekle buluştuğu bir eğitim anlayışı, müziğin beraberinde getirdiği edep, nezaket ve asalet, bu duygulara sahip tam donanımlı gerçek sanatçılar yetiştirmek için yola çıkmış olan Palet Türk Müziği İlkokulu, bu sanata yeteneği olan tüm çocuklarımızı çatısı altında buluşturmak istemektedir." diyen Türker, şöyle devam etti:
(Sınıfları gezen Başkan Erdoğan, öğrencilerle ilgilendi)
"Hemen yanı başımızda inşaatı devam eden ve yıl sonu teslim edeceğimiz ikinci okulumuzu da inşallah kısa sürede açacağız. Sayın Başkanm, bana bu güzel hayır işlerinin yapımında vesile olmanızdan dolayı zatıalinize ve değerli kardeşimiz Sayın Bilal Erdoğan Beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Rahmetli annem Zekiye Türker'in adını okul kütüphanesine vererek gösterdiğiniz kadirşinaslık için de ayrıca teşekkür ediyorum. Okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul müfredatının yanına özel hazırlanan müzik dersleri ilave edilerek çocuklarımıza Türk Müziği enstrümanlarının yapımının ve icrasının eğitimi verilmektedir. 24 kişilik sınırlı kontenjanı ve farklı burs imkanlarıyla Türkiye'de ilk defa böylesine bir eğitimin verildiği Palet Türk Müziği İlkokulu, yeni öğrencilerini önümüzdeki aylarda yapacağı yetenek sınavıyla seçecektir. Destek ve yardımlarını, samimi ilgi ve katkılarını ilk harcın konulduğu andan bugüne kadar sürdüren Sayın Bilal Erdoğan Beyefendiye şükranlarımı sunuyorum. Sayın Başkanm başta olmak üzere katılımlarıyla bizleri onurlandıran misafirlerimize teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum."
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