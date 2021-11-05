Son dakika: Başkan Erdoğan Ümraniye Millet Bahçesi’nde gençlerle basketbol oynadı

Cuma namazını burada kılan Erdoğan, camiden çıkarken avluda bekleyen gençlerle sohbet etti. Erdoğan, daha sonra açılışı yapılacak Ümraniye Millet Bahçesi'ne geçti.

GENÇLERLE BASKET MAÇI

Başkan Erdoğan burada gençlerle basket maçı yaptı. Bir süre gençlerle basketbol oynayan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.



