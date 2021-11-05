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Son dakika: Başkan Erdoğan Ümraniye Millet Bahçesi'nde gençlerle basketbol oynadı

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Giriş Tarihi: 05.11.2021 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan Ümraniye Millet Bahçesi’nde gençlerle basketbol oynadı

Son dakika haberine göre Ümraniye Millet Bahçesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün resmi olarak hizmete açılıyor. Açılış için Ümraniye Millet Bahçesi'ne gelen Başkan Erdoğan, gençleri görünce dayanamadı, basketbol maçına katıldı. Öte yandan Erdoğan, İstanbul'da Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ümraniye'deki Hacı Nusret Yıldırım Camisi'nde kıldı.

Başkan Erdoğan, daha sonra açılışı yapılacak Ümraniye Millet Bahçesi'ne geçti. Erdoğan burada gençlerle basket maçı yaptı.

CUMA'YI HACI NUSRET CAMİSİ'NDE KILDI
Başkan Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Hacı Nusret Yıldırım Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan, camiden çıkarken avluda bekleyen gençlerle sohbet etti. Erdoğan, daha sonra açılışı yapılacak Ümraniye Millet Bahçesi'ne geçti.

GENÇLERLE BASKET MAÇI
Başkan Erdoğan burada gençlerle basket maçı yaptı. Bir süre gençlerle basketbol oynayan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

İMAM HATİP LİSESİNE ZİYARET
Öte yandan Erdoğan, İstanbul'da Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti." ifadelerine yer verildi.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, ardından öğrencilerle fotoğraf çektirdi.





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