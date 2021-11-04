İstanbul'da jandarmadan PKK'ya ağır darbe! 5 terörist yakalandı
Türkiye amansız terörle mücadelesine devam ediyor. PKK'lı teröristlere nefes aldırmayan jandarma İstanbul'da operasyon düzenledi. PKK'nın YPG ayağını hedef alan jandarma 5 teröristi yakaladı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince YPG/PYD Silahlı Terör Örgütü'ne gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Suriye'de "YPG/PYD" saflarında faaliyet gösteren bazı kişilerin yasa dışı yollardan Türkiye'ye gelerek İstanbul'dan "PKK/KCK-PYD/YPG" terör örgütüne eleman kazandırma gayreti içerisinde oldukları bilgisini aldı.
Ekiplerin yaptığı çalışmalar ve yakın takiple yakalanan örgüt mensuplarının da itirafları doğrultusunda Küçükçekmece, Bağcılar, Başakşehir ve Gaziosmanpaşa'daki 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, R.M, A.Y, L.M, B.M. ve Y.İ. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?
- Engelli öğretmen ataması 2021 ön başvuru ne zaman? Engelli öğretmen ataması başvuru şartları, kontenjanlar açıklandı mı?
- GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB temizlik personeli, güvenlik görevlisi sınav tarihleri açıklandı mı?
- TDK sözlüklerine girmiş hangi adda bir yürüyüş şekli yoktur?
- Hangisi kemirgenlerdendir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...
- Emekliye baharı getirecek! Aylıklar ve ikramiyeler yüzde 20-25 civarında artış! Kabul edildiği anda...
- Hatay ne zaman alındı? Hatay anavatana hangi tarihte katıldı? İşte tarihçesi...
- Şartları yerine getirene 31 bin TL karşılıksız verilecek! İsteyen herkes başvurabiliyor! Devlet imdada yetişti...
- Meteoroloji son dakika uyarmıştı: İstanbul sis ne zaman bitecek, kalkacak? İstanbullar dikkat...
- Aziz dizisi Efnan kimdir, gerçek adı ne? Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...
- Jandarma bekçi alımı kritik takvim... Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bu yıl bekçi alımı yapılacak mı? İllerin listesi...
- 5 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Büyük ödülün sahibi...