06 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da jandarmadan PKK'ya ağır darbe! 5 terörist yakalandı

İstanbul'da jandarmadan PKK'ya ağır darbe! 5 terörist yakalandı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 04.11.2021 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021
ABONE OL
İstanbul’da jandarmadan PKK’ya ağır darbe! 5 terörist yakalandı

Türkiye amansız terörle mücadelesine devam ediyor. PKK'lı teröristlere nefes aldırmayan jandarma İstanbul'da operasyon düzenledi. PKK'nın YPG ayağını hedef alan jandarma 5 teröristi yakaladı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince YPG/PYD Silahlı Terör Örgütü'ne gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Suriye'de "YPG/PYD" saflarında faaliyet gösteren bazı kişilerin yasa dışı yollardan Türkiye'ye gelerek İstanbul'dan "PKK/KCK-PYD/YPG" terör örgütüne eleman kazandırma gayreti içerisinde oldukları bilgisini aldı.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar ve yakın takiple yakalanan örgüt mensuplarının da itirafları doğrultusunda Küçükçekmece, Bağcılar, Başakşehir ve Gaziosmanpaşa'daki 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, R.M, A.Y, L.M, B.M. ve Y.İ. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul’da terör örgütü operasyonu İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA