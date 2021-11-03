Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den Kılıçdaroğlu’nun TMO iddialarına yanıt

"Üreticilerimiz piyasa fiyatlarının daha yüksek olması halinde içinde bulunduğumuz sezonda olduğu gibi ürünlerini yüksek seviyedeki cari piyasa fiyatlarından zaten pazarlamaktadır. Dolayısıyla mayıs ayında açıklanan TMO alım fiyatlarıyla kasım ayındaki piyasa fiyatlarının karşılaştırılması doğru değildir. Üreticilerimiz artan piyasa fiyatlarından yararlanmıştır. Nitekim hasat döneminde buğday fiyatları 2 bin 800 TL/ton seviyesine kadar çıkmış olup üreticilerimiz ürünlerini bu fiyattan da pazarlamışlardır. Öte yandan, ihracat odaklı üretim yapan un, bulgur, bisküvi, makarna ve irmik sanayinin ihtiyaçları için buğday ithalatı yapılmaktadır. Bu kapsamda, 2002-2021 yılları arasında toplam 21 milyar dolarlık buğday ithalatına karşılık 35 milyar dolarlık buğday ve mamulleri ihraç edilmiştir. Böylece bu dönemde yaklaşık 14 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verilmiştir. Bakliyata bakıldığında ise nohutta; geçtiğimiz 2020/21 sezonunda 10 bin tonluk (11 milyon dolar) ithalat yapılmasına karşılık 167 bin ton (109 milyon dolar) ihracat yapılmıştır. Sonuç olarak ülkemiz hububat ve bakliyatta kendine yeterli olup, pandemi ve iklim koşulları nedeniyle şu anda dünyada oluşan fiyatlarla hasat sezonundan açıkladığımız fiyatları karşılaştırmak doğru değildir. Bakanlık olarak daima çiftçilerimizin yanındayız ve onları desteklemeye devam ediyoruz."