Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Kılıçdaroğlu'nun TMO iddialarına yanıt
Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tarımsal ürünlerin alım fiyatlarına yönelik açıklamasına ilişkin, "Ülkemiz hububat ve bakliyatta kendine yeterli olup, pandemi ve iklim koşulları nedeniyle şu anda dünyada oluşan fiyatlarla hasat sezonundan açıkladığımız fiyatları karşılaştırmak doğru değildir" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ilişkin iddialarına yazılı cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun, bazı tarımsal ürünlerin TMO tarafından çiftçilerden ucuza aldığı, buna karşılık aynı ürünlerin daha pahalıya ithal edildiğine yönelik iddialarda bulunduğunu belirten Pakdemirli, "Ülkemizin buğday, arpa, nohut ve yeşil mercimek üretimi genel olarak yurt içi tüketimimizi karşılamaktadır. Son 10 yıla bakıldığında buğday üretimimiz ortalama 20 milyon ton, arpa üretimimiz 7,2 milyon ton, nohut üretimimiz 530 bin ton, yeşil mercimek üretimimiz ise 31 bin ton seviyesindedir. TMO 2021 dönemi alım fiyatları 17 Mayıs 2021 tarihinde, bir önceki yıla göre yüzde 36 artışla ekmeklik buğday için 2 bin 250 TL/Ton, makarnalık için 2 bin 450 TL/Ton, arpa için ise yüzde 37 artışla 1750 TL/Ton olarak açıklanmış ve fiyatlar üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Söz konusu artış oranları son 18 yılda açıklanan en yüksek orandır. Söz konusu alım fiyatlarının açıklandığı dönemde uluslararası piyasada buğdayın tonu 269 dolar, arpanın tonu 209 dolara karşılık gelmektedir. TMO'nun alım fiyatları, dünya çiftçilerinin ürününü pazarladığı fiyatların üzerinde açıklanmıştır" açıklamasında bulundu.
"Ancak mayıs ayı sonundan itibaren yaşanan kuraklığın etkisinin rekolteye yansıması (üretim azalışı) ve ülkelerin pandemiye bağlı artan talepleri nedeniyle dünya fiyatlarının yükselmesi neticesinde yurt içi fiyatlarda da hızlı yükselişler yaşanmıştır" diyen Pakdemirli açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verdi:
"Üreticilerimiz piyasa fiyatlarının daha yüksek olması halinde içinde bulunduğumuz sezonda olduğu gibi ürünlerini yüksek seviyedeki cari piyasa fiyatlarından zaten pazarlamaktadır. Dolayısıyla mayıs ayında açıklanan TMO alım fiyatlarıyla kasım ayındaki piyasa fiyatlarının karşılaştırılması doğru değildir. Üreticilerimiz artan piyasa fiyatlarından yararlanmıştır. Nitekim hasat döneminde buğday fiyatları 2 bin 800 TL/ton seviyesine kadar çıkmış olup üreticilerimiz ürünlerini bu fiyattan da pazarlamışlardır. Öte yandan, ihracat odaklı üretim yapan un, bulgur, bisküvi, makarna ve irmik sanayinin ihtiyaçları için buğday ithalatı yapılmaktadır. Bu kapsamda, 2002-2021 yılları arasında toplam 21 milyar dolarlık buğday ithalatına karşılık 35 milyar dolarlık buğday ve mamulleri ihraç edilmiştir. Böylece bu dönemde yaklaşık 14 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verilmiştir. Bakliyata bakıldığında ise nohutta; geçtiğimiz 2020/21 sezonunda 10 bin tonluk (11 milyon dolar) ithalat yapılmasına karşılık 167 bin ton (109 milyon dolar) ihracat yapılmıştır. Sonuç olarak ülkemiz hububat ve bakliyatta kendine yeterli olup, pandemi ve iklim koşulları nedeniyle şu anda dünyada oluşan fiyatlarla hasat sezonundan açıkladığımız fiyatları karşılaştırmak doğru değildir. Bakanlık olarak daima çiftçilerimizin yanındayız ve onları desteklemeye devam ediyoruz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kira artış oranı belli oldu mu, açıklandı mı? Kasım ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL? İşte, hesaplama yöntemi...
- Kenan Işık sağlık durumu nasıl 2021? Kenan Işık uyandı mı, ne zaman komaya girdi?
- Emekliyi kanatsız uçuracak zam! 657 TL hesaplarda olacak! Kasım ve Aralık ayları sonrasında...
- EDHO yayından kalktı mı, neden başlamadı? EDHO son karar ne, yayınlanacak mı? Oktay Kaynarca paylaştı...
- Ada Masalı dizisi neden yok, final mi yaptı? Ada Masalı yeni bölüm ne zaman, bitti mi? Flaş hareket...
- Başvuran parasını alıyor! Zincir marketlere dava açarak alabilirsiniz! BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A 101...
- Sana Söz Aslı kimdir, gerçek adı ne? Sana Söz Cansın Çekili kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı ne?
- EDHO hangi kanalda, saat kaçta? 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. yeni bölüm ne zaman başlayacak?
- EDHO bu sezon yok mu, yayınlanmayacak mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayın günü mü değişti? EDHO oyuncuları Twitter...
- EDHO neden yok, yeni bölüm ne zaman? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. yeni sezon ne zaman başlayacak?
- Sana Söz Elif Karaca kimdir? Sana Söz'ün Elif'i Nehir Erdoğan kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...
- 2.500 EURO'ya kadar maaş imkanı sağlanacak! Almanya, Kanada ve Finlandiya kadın erkek personel alımı! Başvurular ise...