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Son dakika: AK Parti 5. Yargı Paketi hamlesi! Meclis Başkanlığı'na sunuldu! İcra ile çocuk teslimi sona eriyor

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Giriş Tarihi: 02.11.2021 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021
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Son dakika: AK Parti 5. Yargı Paketi hamlesi! Meclis Başkanlığı’na sunuldu! İcra ile çocuk teslimi sona eriyor

Son dakika haberleri... AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal5. Yargı Paketi hakkında açıklama yaptı. AK Partili Ünal, "5. Yargı Paketi adı altında 8 ayrı kanunda değişiklik öngören 54 maddelik teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz." ifadelerine yer verdi. 5. Yargı Paketi ile "çocuk haczi", icra sistemi dışına çıkarılacak ve Çocuk Koruma Kanunu kapsamına alınacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 5. Yargı Paketi hakkında açıklama yaptı. AK Partili Ünal, "5. Yargı Paketi adı altında 8 ayrı kanunda değişiklik öngören 54 maddelik teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

İşte AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın açıklamaları;

5. Yargı Paketi adı altında 8 ayrı kanunda değişiklik öngören 54 maddelik teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz. Teklifte icra iflas kanunu ve çocuk teslimi ile ilgili değişiklikler var.

Teklifte icra iflas kanunu ve çocuk teslimi ile ilgili değişiklikler var.

İCRA İLE ÇOCUK TESLİMİ SONA ERİYOR

Boşanmış çiftlerin yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri olan ve çocuklar üzerinde travmatik etkiler bırakan icra ile çocuk teslimi uygulamasının son bulması da pakette yer alıyor. Buna göre çocukların icra ile görülmesi düzenlemesi İcra ve İflas Yasası kapsamından çıkartılacak.

Teslim sırasında psikolog, pedagog gibi uzmanlar bulunacak. Bu konuda asıl sorumlunun hangi bakanlık olacağı konusundaki tartışma da sona erdi. Çocuk teslimi görevi Adalet Bakanlığı'nda olacak.

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı taşra birimi olan Adli Destek Ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine bu işi yürütecek.

İcra ile çocuk teslimi sona eriyor İCRA İLE ÇOCUK TESLİMİ SONA ERİYOR

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