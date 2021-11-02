Ve açıklandı! 27.dönem POMEM sonuç sorgulama! pa.edu.tr POMEM mülakat sonuçları için tıklayınız!
27. dönem POMEM sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı. POMEM mülakat sonuçları için meraklı bekleyiş sonuçlandı. pa.edu.tr adresinden açıklanan sonuçlara adaylar E-Devlet şifresiyle erişim sağlayabiliyor. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekiyor. POMEM'lerde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların atamaları tamamlanıyor.
27. dönem POMEM sonuç sorgulama ekranı! pa.edu.tr POMEM mülakat sonuçları merakla bekleniyordu. Beklenen açıklama geldi ve mülakat sonuçları erişime açıldı. Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama ekranına E-Devlet şifresiyle giriş yapabiliyorsunuz. Sınavda başarılı olmak için adayların en az 70 puan alması gerekecek. Eğitimleri tamamlanan adayların atama işlemleri yapılacak.
POMEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI!
POMEM sonuçlarına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
POMEM SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
POMEM TABAN PUAN KAÇ?
Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. Sözlü mülakat sonuçlarına göre başarılı olan adaylar POMEM'lerde eğitim görmeye başlayacak. POMEM'lerde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.
Bakan Soylu POMEM sonuçları hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Galiba 20'nin üzerinde polis okulunda sınavlar yapıldı. İlk önce KPSS belirlendi. Sonra ön sağlık, sonra spor, ardından da mülakatlar. Şimdi çok doğal olarak bunların hepsi bir süreç.
Siz girdikten sonra da giremeyenlerin çeşitli sebeplerden dolayı, pandemi olması dolayısıyla onlara da hak verdik. Eylül'ün ilk haftası bitti mi mülakatlar. Zannediyorum 2 gün içinde açıklanacak"
POMEM PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı şu şekilde belirlenecek; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamı olacak.
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