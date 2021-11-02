ABD yeni büyükelçi sözcüsünü böyle tanıttı! Julie Eadeh: Türkiye'de çalışmak hayalimin gerçekleşmesi
ABD, Ankara Büyükelçiliği'ne bir sözcü atadı. Yeni sözcü Julie Eadeh, kameralar karşısına geçti. Hem kariyeriyle ilgili hem de Türkiye ilgili mesajlar verdi. İşte o mesajlar...
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, yeni sözcü Julie Eadeh ile ilgili yapılan röportajı sosyal medya hesabından paylaştı.
"TÜRKİYE'DE ÇALIŞMAK HAYALİN GERÇEKLEŞMESİ"
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü Julie Eadeh, "Türkiye'de çalışmak benim için bir hayalin gerçekleşmesi. Birçok kez İstanbul'u turist olarak gördüm ama ilk defa Ankara'ya geldim. Zengin tarihi, gelenekleri, kültürü ve tabii ki stratejik önemi nedeniyle Türkiye'de çalışmayı her zaman istedim." ifadelerini kullandı.
Samimi açıklamalarda bulunan Eadeh, "Türkiye'ye ailem ile geldim. Eşim de diplomat ve Büyükelçilik'te çalışıyor. 2 çocuğumuz var ve Türk okuluna gidiyorlar. İnşallah Türkçeleri benimkinden daha iyi olacak." dedi.
2002'de Dışişleri Bakanlığı'na katıldığını belirten yeni sözcü Eadeh, Filistin kökenli bir Amerikalı olduğunun altını çizdi.
Türk mutfağıyla Filistin mutfağının benzerlik taşıdığını belirtti. Eadeh, "ABD'de çok Türk arkadaşım var ve hayatım boyunca Türk yemekleri yedim. Filistin ve Türk yemekleri birbirine benziyor. Mesela mantı ama isim farklı. Türkiye'de kendimi çok rahat hissediyorum. Vallahi muhteşem. Köklü bir tarih, zengin bir kültür ve samimi insanlar." şeklinde konuştu.
"TÜRKÇE VALLAHİ ZOR BİR DİL"
Sözcü Eadeh, Washington'dayken Türkçe dersleri aldığını söyledi. Türkçe öğrenmenin zorluğuna dikkati çekti. Eadeh, "Türkçe'yi film ve dizi izleyerek daha fazla öğrendim. Arapça ve Çince de öğrendim fakat vallahi Türkçe benim için bunlardan daha bir zor dildi benim için." dedi.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü gençlere de tavsiyelerde bulunmayı ihmal etmedi ve "Gençlerin tavsiyem çok çalışın. Kibar olun ve hayalinizin peşinden gidin" ifadelerini kullandı.
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