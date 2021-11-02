ABD yeni büyükelçi sözcüsünü böyle tanıttı! Julie Eadeh: Türkiye’de çalışmak hayalimin gerçekleşmesi

"TÜRKİYE'DE ÇALIŞMAK HAYALİN GERÇEKLEŞMESİ"

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü Julie Eadeh, "Türkiye'de çalışmak benim için bir hayalin gerçekleşmesi. Birçok kez İstanbul'u turist olarak gördüm ama ilk defa Ankara'ya geldim. Zengin tarihi, gelenekleri, kültürü ve tabii ki stratejik önemi nedeniyle Türkiye'de çalışmayı her zaman istedim." ifadelerini kullandı.