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TÜBİTAK'ı sarsan ölüm! UNESCO ödüllü bilim kadını Dilek Dündar Erbahar evinde ölü bulundu

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 01.11.2021 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021
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TÜBİTAK’ı sarsan ölüm! UNESCO ödüllü bilim kadını Dilek Dündar Erbahar evinde ölü bulundu

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde Başuzman olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, İstanbul Tuzla'daki evinde ölü bulundu. Erbahar'ın kesin ölüm nedeni, topsinin ardından belli olacak. Adli Tıp Kurumu'na değerli bilim insanının cenazesindan alınan örnekler incelenecek. Doç. Dr. Erbahar, L'Oréal Türkiye ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliğinde geçen yıl 18.'inci kez hayata geçirilen "Bilim Kadınları İçin" programı kapsamında ödül almaya hak kazanan 2020'nin genç ve yetenekli, Türk bilim kadınlarından biri olmuştu. Genç kadının ölümünü şüpheli bulan ailesi, olayın tüm yönleriyle detaylıca araştırılmasını istedi.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Malzeme Enstitüsü Sensör Teknolojileri Proje Grubu'nda başuzman araştırmacı Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar Tuzla Postane Mahallesi Atadeniz Sitesindeki evinde ölü bulundu.

Dilek Dündar Erbahar, yaptığı projelerle, UNESCO tarafından başarılı bulunan 6 Türk Bilim Kadınından biriydi. Malzeme Enstitüsü KBRN Sensör Teknolojileri Proje Grubu'nda Başuzman Araştırmacı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar' en ileri bilimsel araştırmaları yürüten 40 yaş altı genç bilim kadınlarının mükemmelliğini kutlamak ve genç yeteneklerin bilimsel çalışmalarını sürdürmelerine destek olmak amacıyla oluşturulan L'Oréal-UNESCO "Bilim Kadınları İçin" Program Ödülü'nü almaya hak kazanmıştı.

ÖNEMLİ PROJEYİ YÖNETİYORDU
Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar zehirli gazlara karşı yüksek algılama hassasiyetine sahip, üstün performanslı, seri üretime uygun, ekonomik, düşük güç tüketimiyle çalışan, kompakt kimyasal sensörler geliştirilmeyi amaçlıyor. Yeni " twisted/ döndürülmüş" çift katmanlı grafen ülkemizde ve dünyada ilk kez sensör uygulamalarında kullanılarak; kimyasal sensörlerin geliştirilmesi hedefleniyordu.

DEVASA BİR PROJEYDİ
Proje kapsamında geliştireceği sensör sisteminin sanayiye ve ulusal güvenliğe aktarılması ile askeri ve endüstriyel alanlardaki güvenlik birimlerinin, sanayi kuruluşlarının ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin karşılanması ile ülkemize katma değer kazandırılması hedefleniyordu.

TÜBİTAK’ta çalışan Türk bilim insanından kötü haber! TÜBİTAK'TA ÇALIŞAN TÜRK BİLİM İNSANINDAN KÖTÜ HABER!

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