TÜBİTAK’ı sarsan ölüm! UNESCO ödüllü bilim kadını Dilek Dündar Erbahar evinde ölü bulundu

Dilek Dündar Erbahar, yaptığı projelerle, UNESCO tarafından başarılı bulunan 6 Türk Bilim Kadınından biriydi. Malzeme Enstitüsü KBRN Sensör Teknolojileri Proje Grubu'nda Başuzman Araştırmacı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar' en ileri bilimsel araştırmaları yürüten 40 yaş altı genç bilim kadınlarının mükemmelliğini kutlamak ve genç yeteneklerin bilimsel çalışmalarını sürdürmelerine destek olmak amacıyla oluşturulan L'Oréal-UNESCO "Bilim Kadınları İçin" Program Ödülü'nü almaya hak kazanmıştı.