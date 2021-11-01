Dilek Erbahar kimdir? TÜBİTAK’ta çalışan Dilek Dündar Erbahar neden öldü?
Dilek Erbahar kimdir? TÜBİTAK’ta çalışan Dilek Dündar Erbahar neden öldü? İstanbul'da TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde görevli Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar’dan kötü haber geldi. Ünlü bilim insanı evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından Tuzla’daki evinde cansız bedenine ulaşılan Dilek Erbahar’ın kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Peki; Dilek Erbahar kimdir? Dilek Erbahar neden öldü?
Dilek Erbahar kimdir? Dilek Dündar Erbahar neden öldü? TÜBİTAK'ta baş uzman olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar evinde ölü bulundu. Zehirli gazlara karşı yüksek algılama hassasiyetine sahip kimyasal sensörlerin geliştirilmesinde görev yapan Erbahar'ın İstanbul Tuzla'daki evinde ölü bulunduğu öğrenildi. Peki, Dilek Erbahar kimdir? Dilek Erbahar neden öldü?
DİLEK ERBAHAR KİMDİR?
Dilek Dündar Erbahar'in 2012 yılında Gebze Teknik Üniversitesi'nde doktora yaptığı ve 2016 yılında yayımlanan Sıvı Ortamda Amin Türevlerinin Doğrudan Tespiti için Metal Oksit Bazlı İnce Filmlerle Modifiye Edilmiş Piezoelektrik Dönüştürücülerin Kullanımı çalışmasının patentini aldığı öğrenildi.
Erbahar, 15 yılı aşkın süredir TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde görev yapmaktaydı. Ayrıca Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, zehirli gazlara karşı yüksek algılama hassasiyetine sahip, üstün performanslı, seri üretime uygun, ekonomik, düşük güç tüketimiyle çalışan, kompakt kimyasal sensörler üretmeyi amaçlıyordu.
Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar zehirli gazlara karşı yüksek algılama hassasiyetine sahip, üstün performanslı, seri üretime uygun, ekonomik, düşük güç tüketimiyle çalışan, kompakt kimyasal sensörler geliştirilmeyi amaçlıyor. Yeni " twisted/ döndürülmüş" çift katmanlı grafen ülkemizde ve dünyada ilk kez sensör uygulamalarında kullanılarak; kimyasal sensörlerin geliştirilmesi hedefleniyor.
Proje kapsamında geliştireceği sensör sisteminin sanayiye ve ulusal güvenliğe aktarılması ile askeri ve endüstriyel alanlardaki güvenlik birimlerinin, sanayi kuruluşlarının ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin karşılanması ile ülkemize katma değer kazandırılması hedefleniyor.
DİLEK DÜNDAR ERBAHAR NEDEN ÖLDÜ?
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Malzeme Enstitüsü Sensör Teknolojileri Proje Grubu'nda başuzman araştırmacı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, Tuzla Postane Mahallesinde bir sitede bulunan evinde ölü bulundu.
Erbahar'ın 30 Ekim tarihinde boşanma aşamasındaki eşine bir not bıraktığı ve böcek ilacı içerek intihar ettiği öğrenildi.
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