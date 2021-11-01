İstanbul'da kaç yabancı var? Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına Bakanlıktan yalanlama
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şehirde toplam 2,5 milyona yakın mültecinin yaşadığını iddia ettiği sözleri yalanlandı. Açıklamada İstanbul'da toplamda yaşayan yabancı sayısına da yer verildi. İstanbul'da kaç mülteci yaşıyor? İstanbul'da kaç yabancı var? İşte detaylar...
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, İstanbul'da toplam 1 milyon 182 bin 157 yabancının bulunduğunu bildirdi.
İMAMOĞLU'NUN İDDİASI GERÇEĞİ YANSITMIYOR
Başkanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün bazı basın yayın organlarında yer alan "İstanbul ilinde sığınmacı, mülteci veya oturma izni almış 2,5 milyona yakın yabancı yaşadığı" yönündeki açıklamasının, İstanbul'daki gerçek durumu yansıtmadığını belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İstanbul ili genelinde ikamet izinli 644 bin 726, geçici koruma statüsündeki Suriyeli 535 bin 25 ve mülteci/şartlı mülteci statülerinde 2 bin 406 olmak üzere, tüm hukuki statülerde toplam 1 milyon 182 bin 157 yabancı bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde ise ikamet izni, geçici koruma ve mülteci/şartlı mülteci statülerinde toplam 5 milyon 276 bin 471 yabancı bulunmaktadır."
VALİLİKTEN DE AÇIKLAMA GELDİ
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre 1 Kasım 2021 itibarıyla 535.025 geçici koruma kapsamında Suriyeli, 644.726 ikamet izinli farklı uyruklarda olmak üzere toplam 1.179.751 yabancı bulunmaktadır. 2021 yılında düzensiz göçle mücadele kapsamında 52.083 yabancıya işlem yapılmış, 19.294 yabancı ülkesine geri gönderilmiş, 26.319 yabancı ise geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. İstanbul ile ilgili istatistiki bilgi verirken resmi rakamlara göre açıklama yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Almanya'ya İşgücü Göçünün 60.Yılı etkinliklerinde konuşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Belki de en dramatik göçün tam göbeğinde bir kentte bulunmaktasınız. Şu anda 2,5 milyona yakın, İstanbul'a yerleşmiş ama sığınmacı ama mülteci ama oturma izni almış insanla karşı karşıya. Ve o 2,5 milyon nüfus, sadece ve sadece 6-7 yılda olgunlaşmış bir nüfus. Yani 1961'den 2021'e konuşmuyoruz. 2021 yılındayız; 2013'lerde, 2014'lerde başlayan bir sürecin, bir anda 2,5 milyona ulaştığını düşündüğümüzde, aslında ne kadar dramatik ve süreci zorluklarla yönettiğimizin bir karşılığıdır diye düşünebiliriz." iddiasında bulunmuştu.
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