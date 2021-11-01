Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı’ndan F-35 ve Yunanistan açıklaması! 2. toplantı olacak

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi amacıyla ikinci toplantının birkaç ay içinde Washington'da yapılmasının planlandığı belirtilerek, "Biz pozisyonumuzu ortaya koyduk. Birinci olarak F-35 programına geri dönme, ikinci olarak tahsis edilen uçakların teslim edilmesi eğer bunlar olmuyorsa ödediğimiz paraların iadesi şeklinde bir görüşümüz var" denildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Hava Muhabere Binbaşı Pınar Kara, bakanlıkta düzenlediği bilgilendirme toplantısında, FETÖ, PKK/KCK/PYD/YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin artan bir şiddet ve tempoda, terörü ve teröristleri kaynağında etkisiz hale getirme anlayışı ile devam ettiğini bildirdi. Kara, "Bu kapsamda; 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil toplam 32 bin 835, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 360 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ekim ayında ise yurt içinde ve sınır ötesinde 3'ü büyük, 24'ü orta çaplı olmak üzere 27 operasyon icra edilmiş ve 279 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terörist neredeyse hedefimiz orasıdır. Terörle mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" dedi.



'İRAN SINIRINDA 1756 KİŞİ YAKALANMIŞTIR'

Kara, hudut birliklerinin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirler alındığını belirterek, "Ayrıca Afganistan'daki son gelişmelerle birlikte İran sınırında olası bir hareketliliğe karşı alınan tedbirler gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır. İçinde bulunduğumuz 2021 yılında İran sınırında 83 bin 867 şahıs engellenmiş, bin 756 şahıs yakalanmıştır. Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde ekim ayında, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 471 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 24'ü FETÖ mensubu olmak üzere 38'i teröristtir. 22 bin 406 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yine bu dönemde icra edilen operasyonlarda; 18 bin 997 paket sigara, 185 kilogram uyuşturucu, 56 adet muhtelif silah ve 121 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Sınırlarımızın güvenliği ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli olarak her türlü zorlu iklim ve arazi şartlarına rağmen 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sağlanmaktadır" diye konuştu.



'SURİYE HAREKAT BÖLGELERİNDE 169 TERÖRİST ETKİSİZ'

Kara, terör örgütünün Suriye'nin Tel Rıfat, Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki bölgelerden sivillere ve bölgede görev yapan birliklere karşı saldırı arayışlarını sürdürdüğünü belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için sivil halk, çevre, tarihi, dini ve kültürel yapılar dokunulmazdır. Tek hedefimiz teröristlerdir. Bu kapsamda; ekim ayında Suriye harekat bölgelerinde, DEAŞ terör örgütü mensupları dahil olmak üzere 169 terörist etkisiz hale getirilmiştir. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde Rejim'in çeşitli bahanelerle sivillere karşı yürüttüğü saldırılar devam etmektedir. Son bir ayda, İdlib bölgesinde Rejim tarafından yapılan top, havan, roket atışlarında ve hava saldırılarında, aralarında çocukların da bulunduğu 19 sivil hayatını kaybetmiş, 72 sivil ise yaralanmıştır. Söz konusu saldırıların sonlandırılması için belirlenen hedefler derhal ateş altına alınarak imha edilmekte, birliklerimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde yapmış olduğumuz mutabakatlara uyuyor, muhataplarımızdan da uymalarını bekliyoruz. DEAŞ'la mücadele adı altında uluslararası kamuoyunda kendini meşrulaştırmaya çalışan eli kanlı PKK/YPG terör örgütü başta olmak üzere, bölgede sağlanan barış ve istikrarı bozmak maksadıyla sivillerin yaşam hakkını ellerinden alanlara karşı, masum ve mazlumları gözeterek Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğimizi, dünyanın da bu insanlık suçuna sessiz kalmaması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz" dedi.



