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ABD donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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Giriş Tarihi: 01.11.2021 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021
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ABD donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ABD donanmasına ait LCC-20 borda numaralı "USS Mount Whitney" adlı bir savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri botlarla eşlik etti.

Alınan bilgiye göre, LCC-20 borda numaralı "USS Mount Whitney" adlı amfibi komuta kontrol gemisi, Ege Denizi yönünden gelip Çanakkale Boğazı'na girdi.

Marmara Denizi'ne doğru ilerleyen geminin geçişine güvenlik amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri botlarla eşlik etti.

Boyu 189 metre, ağırlığı 18 bin 400 groston olan geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

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