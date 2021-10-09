Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan dikkat çeken Paris İklim Anlaşması açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Çarşamba günü Meclis'imiz tarafından onaylanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan Paris İklim Anlaşması’nı, 2053 yılında net sıfır emisyon ve 'yeşil kalkınma' hedefimize ulaşmak için önemli bir kilometre taşı olarak görüyoruz” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Konya'da Millet Bahçesi ve Yeni Konya Sanayi Sitesi inşaatlarında incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, Konya'da yapılan sanayi sitesinin Türkiye'de 'iklim dostu' sanayi sitelerinin ilk örneği olacağını belirterek, "Yaptığımız bu sanayi sitemiz, Türkiye'de 'iklim dostu' sanayi sitelerinin ilk örneği olacak.
Burada her aşamasında sıfır atık sanayi uygulamalarını hayata geçireceğiz. Bu sanayi sitemizin içine sıfır atık merkezimizi kuracağız. Atıklarımızı ayıracağız. Kendi kendine yetebilen, kendi elektriğini üretebilen, atık yağların toplandığı, yağmur sularının depolandığı sanayi tesisi haline getireceğiz. Bunun yanı sıra bu sanayi sitemizi endüstriyel ortaklığa ve döngüsel ekonomiye uygun yaparak daha etkili, daha tasarruflu, daha verimli hale getiriyoruz. Türkiye'de ilk kez bir sanayi sitesi sıfır atığa tam uyumlu olarak inşa ediliyor. Bu anlamda sitemize 'Konya Sıfır Atık Sanayi Sitesi' ismi yakışır. Buradan ilan ediyoruz; sanayi sitemiz yeni ismiyle hayırlı, uğurlu olsun. Tüm yeni sanayi alanlarımızda; güneş panelleri yer alacak, atık getirme merkezi olacak. Atık sularını arıtan, kendi elektriğini üreten, atık yağını toplayan, yeşil etiket sahibi tesisler olacak. Şehirlerdeki karbon gazı üretim miktarı azalacak. İnsan sağlığı açısından sanayicilerimize daha sağlıklı, çevreye saygılı, 'iklim dostu' çalışma ortamı sunmuş olacağız. Katma değeri yüksek ürünler üreteceğiz, çevremizi koruyacağız" diye konuştu.
'İKLİM FİNANSMANINA ERİŞİMDE BÜYÜK MESAFE KATETTİK'
Paris İklim Anlaşması'nın, Türkiye'nin kalkınmasında önemli rol oynayacağını belirten Bakan Kurum, "Geçen hafta Milano'daydık. Orada, bakanlar toplantısında, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıkladığı ülkemizin Paris Anlaşması'na taraf olma sürecini, 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda ortaya koyduğumuz 'yeşil kalkınma' hamlemizi ve ülke olarak iklim değişikliği ile mücadelede yaptığımız çalışmalarımızı ortaya koyduk, görüş alışverişinde bulunduk. Orada da ifade ettik. Cumhurbaşkanı'mızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda taraf olmayla ilgili açıkladığı karar tüm kurumlarımızla koordinasyon içinde yürüttüğümüz müzakerelerin olumlu bir sonucudur. Bu verimli müzakereler, etkin diplomasi, karşılıklı iyi niyet sayesinde ülkemize dair haksızlığı önleme noktasında büyük bir mesafe aldık. Ülkemizin kalkınmasına, ekonomisine çok faydalı olacak müzakereler yürüttük. Özellikle iklim finansmanına erişim noktasında büyük mesafe katettik. Çarşamba günü Meclis'imiz tarafından onaylanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Paris İklim Anlaşması'nı 2053 yılında net sıfır emisyon ve 'yeşil kalkınma' hedefimize ulaşmak için önemli kilometre taşı olarak görüyoruz" dedi.
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