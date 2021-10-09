Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan dikkat çeken Paris İklim Anlaşması açıklaması

Burada her aşamasında sıfır atık sanayi uygulamalarını hayata geçireceğiz. Bu sanayi sitemizin içine sıfır atık merkezimizi kuracağız. Atıklarımızı ayıracağız. Kendi kendine yetebilen, kendi elektriğini üretebilen, atık yağların toplandığı, yağmur sularının depolandığı sanayi tesisi haline getireceğiz. Bunun yanı sıra bu sanayi sitemizi endüstriyel ortaklığa ve döngüsel ekonomiye uygun yaparak daha etkili, daha tasarruflu, daha verimli hale getiriyoruz. Türkiye'de ilk kez bir sanayi sitesi sıfır atığa tam uyumlu olarak inşa ediliyor. Bu anlamda sitemize 'Konya Sıfır Atık Sanayi Sitesi' ismi yakışır. Buradan ilan ediyoruz; sanayi sitemiz yeni ismiyle hayırlı, uğurlu olsun. Tüm yeni sanayi alanlarımızda; güneş panelleri yer alacak, atık getirme merkezi olacak. Atık sularını arıtan, kendi elektriğini üreten, atık yağını toplayan, yeşil etiket sahibi tesisler olacak. Şehirlerdeki karbon gazı üretim miktarı azalacak. İnsan sağlığı açısından sanayicilerimize daha sağlıklı, çevreye saygılı, 'iklim dostu' çalışma ortamı sunmuş olacağız. Katma değeri yüksek ürünler üreteceğiz, çevremizi koruyacağız" diye konuştu.