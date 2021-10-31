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Son dakika: Irak'ın kuzeyine operasyon: 2 terörist öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.10.2021
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Son dakika: Irak’ın kuzeyine operasyon: 2 terörist öldürüldü

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan Operasyon Bölgelerinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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