Saatleri ileri (geri) mi alındı? Saatler değişti mi? Türkiye’de şu an saat kaç?

SAATLER DEĞİŞTİ Mİ?

Elektronik aletlerini saatlerin ileri veya geri alınması durumunda saat karmaşası her yıl iki defa yaşanıyor. İlk olarak 2016 yılında yürürlüğe giren karar ile bu yıl ve her yıl ileri saat (sabit saat) uygulaması devam edecek.

Türkiye sabit saat uygulamasına geçti ve otomatik saate ayarlı elektronik aletler saatleri geri aldı.