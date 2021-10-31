Saatleri ileri (geri) mi alındı? Saatler değişti mi? Türkiye’de şu an saat kaç?
Saatler değişti mi? Saatler ileri geri alındı mı? Türkiye’de şu an saat kaçta? 31 Ekim Pazar sabahına uyanan vatandaşlar, telefonlarındaki uyarıyla birlikte saatlerin değişip değişmediğini sorgulamaya başladı. Peki; saatler ileri mi alındı? Saatler değişti mi? İşte; Türkiye’de şu an saat kaç sorusunun yanıtı!
Saatleri ileri mi alındı? Saatleri ileri geri alındı mı? Saatler değişti mi? Ekim ayının son gününde saatlerin değişip değişmediği merak edilen konulardan birisi oldu. Türkiye'de şu an saat kaçta sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte; 31 Ekim Pazar günü saatlerin ileri ya da geri alınıp alınmadığı hakkında bilgiler!
SAATLER DEĞİŞTİ Mİ?
Elektronik aletlerini saatlerin ileri veya geri alınması durumunda saat karmaşası her yıl iki defa yaşanıyor. İlk olarak 2016 yılında yürürlüğe giren karar ile bu yıl ve her yıl ileri saat (sabit saat) uygulaması devam edecek.
Türkiye sabit saat uygulamasına geçti ve otomatik saate ayarlı elektronik aletler saatleri geri aldı.
Kış saati 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yürürlükten kaldırıldı. Böylelikle kış saati uygulaması sona ermiş oldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 6 Eylül 2016 tarihli ve 24005 sayılı yazısı üzerine, Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun'un 2. maddesine ilişkin değişikliği içeriyor.
TÜRKİYE'DE SAAT KAÇ?
Türkiye'de saatlerde herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Saatinizi TRT saatine göre ayarlayabilirsiniz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bunu yapan işveren 8 maaş birden ödeyecek! Tüm çalışanlar için geçerli! Çalışan sayısı 30’tan fazlaysa…
- Saatleri ileri (geri) mi alındı? Saatler değişti mi? Türkiye’de şu an saat kaç?
- Kürşat Yılmaz kimdir? Tahliye edilen Kürşat Yılmaz nereli, kaç yaşında? Kürşat Yılmaz suçları nelerdir?
- Piknik alanlarında mangal yapmak yasak mı? İstanbul, Ankara, İzmir mangal yasak mı?
- Üniversite öğrencilerine 3.200 TL karşılıksız burs! Pazartesi başlıyor... 2021-2022 VGM yükseköğrenim burs başvurusu...
- Emeklilik bekleyenler dikkat! Bunu yapan 2 yıl kâra geçiyor! Emekli yaşı hangi şartlarda öne çekilir?
- VGM burs sonuçları sonuçları açıklandı mı? 2021 VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?
- Konyaspor Fenerbahçe maçı CANLI hangi kanalda, nereden izlenir? 2021 Konyaspor FB maçı ne zaman, saat kaçta?
- Kritik hafta! 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu hafta açıklanır mı?
- İzmir depremi ne zaman, kaç şiddetinde oldu? İzmir Seferihisar depreminde kaç kişi hayatını kaybetti?
- 30 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı nereden izlenir?
- Twitch kara para aklayanlar olayı nedir? Twitch Türkiye'de neler oluyor? Kara para aklama iddiası ortalığı karıştırdı