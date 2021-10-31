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Saatleri ileri (geri) mi alındı? Saatler değişti mi? Türkiye’de şu an saat kaç?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.10.2021
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Saatleri ileri geri mi alındı? Saatler değişti mi? Türkiye’de şu an saat kaç?

Saatler değişti mi? Saatler ileri geri alındı mı? Türkiye’de şu an saat kaçta? 31 Ekim Pazar sabahına uyanan vatandaşlar, telefonlarındaki uyarıyla birlikte saatlerin değişip değişmediğini sorgulamaya başladı. Peki; saatler ileri mi alındı? Saatler değişti mi? İşte; Türkiye’de şu an saat kaç sorusunun yanıtı!

Saatleri ileri mi alındı? Saatleri ileri geri alındı mı? Saatler değişti mi? Ekim ayının son gününde saatlerin değişip değişmediği merak edilen konulardan birisi oldu. Türkiye'de şu an saat kaçta sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte; 31 Ekim Pazar günü saatlerin ileri ya da geri alınıp alınmadığı hakkında bilgiler!

SAATLER DEĞİŞTİ Mİ?

Elektronik aletlerini saatlerin ileri veya geri alınması durumunda saat karmaşası her yıl iki defa yaşanıyor. İlk olarak 2016 yılında yürürlüğe giren karar ile bu yıl ve her yıl ileri saat (sabit saat) uygulaması devam edecek.

Türkiye sabit saat uygulamasına geçti ve otomatik saate ayarlı elektronik aletler saatleri geri aldı.

Kış saati 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yürürlükten kaldırıldı. Böylelikle kış saati uygulaması sona ermiş oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 6 Eylül 2016 tarihli ve 24005 sayılı yazısı üzerine, Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun'un 2. maddesine ilişkin değişikliği içeriyor.

TÜRKİYE'DE SAAT KAÇ?

Türkiye'de saatlerde herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Saatinizi TRT saatine göre ayarlayabilirsiniz.

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