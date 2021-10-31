25 kilo eroinle yakalandı! Uyuşturucuyla mücadelede 'başarı belgesi' vardı
Konya’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan ve 3’ü polis 7 kişini yaralanmasına neden olan araçta 24 kilo 600 gram eroin ile yakalanan ödüllü polis memuru Cumhur Acarca tutuklandı. Aynı araçta bulunan eşi N.A. ise serbest bırakıldı. Acarca’nın kullandığı otomobilde 15 günlük bebeğinin de olduğu belirtildi.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gece kent girişinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Kontroller sırasında bir polis memuruna çarpıp kaçan araç sürücüsü ile polis arasında yaklaşık 60 kilometre boyunca kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında Bahadır Tülek'in idaresindeki cipe çarptı. İki aracında yoldan çıktığı kazada, polis memuru Cumhur Acarca, eşi N.A. ve 15 günlük erkek bebekleri S.A.A. yaralanmazken, diğer aracın sürücüsü ile yolcular Ahmet Akkaya, Fatoş Akkaya ve Elif Akkaya yaralandı. Yakalanan Cumhur Acarca kendisini gözaltına almaya çalışan iki polis memura da zorluk çıkartarak yaralanmalarına neden oldu.
BAŞKA BİR POLİSE ÇARPARAK KAÇTI!
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma sonucu, dün akşam Ereğli yolundan Adana'nın merkez Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cumhur A. yönetimindeki 07 MSP 74 plakalı otomobil durduruldu. Kimlik kontrolü sırasında polis memuru Cumhur A., uygulama noktasından polis memuru Yasin Noyan'a çarparak kaçtı. Polislerin takip ettiği Cumhur A., Ereğli- Adana karayolunda bir başka araca çarptı.
GÖREVLİ MEMURLARA DİRENDİ
Hasarlı kazanın ardından Cumhur A. ile beraberindeki eşi Nurcan A., gözaltına alınmak istendi. Ancak Cumhur A., görevli polislere direnince arbede yaşandı.
Cumhur A., güçlükle etkisiz hale getirilirken arbede sırasında polis Süleyman Şimşek'in sağ el parmağı kırıldı, polis memuru Ömer Canlı ise beline aldığı darbe sonucu yaralandı. Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada ise 48 parça halinde 24 kilo 600 gram eroin ve 2 tabanca ele geçirildi. Yaralanan 3 polis memuru ise götürüldüğü hastanelerde tedaviye alındı. Durumları iyi olan polis memurları, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli Cumhur A. ile eşi Nurcan A., sorguya alındı. Polis ile eşi ifadelerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
POLİS MEMURU TUTUKLANDI, EŞİ SERBEST
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen polis memuru Cumhur Acarca, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Eşi N.A. ise serbest bırakıldı.
ÖDÜLLÜ POLİS OLDUĞU ANLAŞILDI!
Ekipler araçta yaptıkları aramada 48 parça halinde 24 kilo 600 gram eroin ele geçirdi. Cumhur Acarca ve eşi N.A. bunun üzerine emniyete götürüldü. Şuan Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenilen polis memurunun 2019 yılında bir uyuşturucu operasyonunda gösterdiği başarı nedeniyle, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş'tan ödül belgesi aldığı öğrenildi.
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Cumhur A., 20 Mart 2019'da uyuşturucu hap sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine Sarıçam ilçesi Kozan Bulvarı üzerinde bir otomobili takibe aldı. Cumhur A. ile ekip arkadaşı polis memuru İ.Y., aracın önünü kavşakta kesti. 2 polis, şüphelilerin araçtan inmesini istedi. Yakalanmamak için geri manevra yapan şüphelilerin otomobili, başka bir araca çarptı. Polislerden İ.Y. aracın üzerine atlayıp, sunrooftan tutunarak, yaklaşık 100 metre gitti. Diğer polis Cumhur A. ise otomobilin arkasından ateş açarak, lastikleri patlattı. Şüpheliler kaçamayacaklarını anlayınca, otomobilden inip koşmaya başladı. Otomatik vites olan araç ise sürücüsüz olarak harekete devam etti.
Bir süre ilerleyen araç, kaldırıma çarparak durdu. Yaşanan takibin ardından gözaltına alınan araç sürücü İdris Y. (33), tutuklandı. Beraberinde bulunan Şiyar K. (24) ile bu kişilere yardım eden Sinan Y (26) ise serbest bırakıldı.
POLİSLERE BAŞARI BELGESİ!
Polis memurları Cumhur A. ve İ.Y.'yi ise bu olaydan sonra şu an Mardin Valisi olan Adana Valisi Mahmut Demirtaş makamında kabul etmiş, ürk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Vali Demirtaş, Cumhur A. ile İ.Y.'ye 'Başarı Belgesi' verdmişti.
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