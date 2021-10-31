e-Devlet’te yeni hedef 60 milyon kullanıcı

2021 yılı Türkiye İstatistik Kurumu Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre e-Devlet hizmetlerini kullananların oranı ise geçen yıla göre yaklaşık 7,5 puan artarak yüzde 58,9 oldu.

Avrupa Birliğinin (AB) yayımladığı 2020 e-Devlet Kıyaslama Raporu'na göre Türkiye, kullanıcı odaklılık ve temel sağlayıcılar başlıklarında sırasıyla yüzde 90 ve yüzde 73 ile yüzde 86,5 ve yüzde 61,4 seviyesinde olan AB (27+9) ortalamalarının üzerinde bir performans ortaya koydu. Şeffaflık başlığında da yüzde 62 ile yüzde 65,6 olan AB (27+9) ortalamasına yakın bir seviye elde edildi.