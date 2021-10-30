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Muharrem İnce'den CHP'ye 'tezkere' tepkisi: İki sene önce ‘evet’ deyip, bugün ‘hayır’ diyenlerden değiliz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.10.2021
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Muharrem İnce’den CHP’ye ’tezkere’ tepkisi: İki sene önce ‘evet’ deyip, bugün ‘hayır’ diyenlerden değiliz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "İki sene önce tezkereye ‘evet’ deyip, bugün hayır diyenlerden değiliz biz. Dün ne diyorsak, bugün o. İlkeli bir siyaset yapacağız, konjonktürel bir siyaset değil" dedi.

Ordu'ya gelen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, ilk olarak Ünye ve Fatsa ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ordu İl Başkanlığı ile Altınordu İlçe Başkanlığı binalarının açılışını gerçekleştiren İnce, terörün her türlüsüne parti olarak karşı olduklarını belirtti.

İnce, "Terörün her türlüsünü kınayan bir partiyiz. DHKP-C'si, FETÖ'sü, DEAŞ'ı, IŞID'ı, PKK'sı kim varsa. Senin teröristin, benim teröristim yok. Terörün her türlüsüne karşıyız. Anlımız ak, başımız dik. Tavrımız net. İki sene önce tezkereye 'evet' deyip, bugün hayır diyenlerden değiliz biz. Dün ne diyorsak, bugün o" diye konuştu.

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