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Sağlık Bakanlığı 30 Ekim 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Günün koronavirüs tablosu

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Giriş Tarihi: 30.10.2021 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021
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Sağlık Bakanlığı 30 Ekim 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Günün koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı 30 Ekim 2021'e ait koronavirüs (KOVİD-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi vefat etti? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…

SON DAKİKA HABERLERİ | Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Türkiye'de son 24 saatte 344 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Bakan Koca, "30 Ekim 2020 İzmir depremi hepimizi sarsmıştı. Depremde 117 insanımız can verdi. Bir anda yıkımlara yol açan bir afet! Kayıpları; hastalığa bağlı, süreci bilinen ölümlerle elbette bir tutulamaz. Ama unutmayın: Sadece bugünkü vefat sayımız 203. Önlenmesi mümkün ölümler önlenmeli." dedi.

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN TABLOLAR

29 EKİM

28 EKİM

27 EKİM

26 EKİM

25 EKİM

24 EKİM

23 EKİM

24 saatte Kovid-19’dan kaç kişi öldü? 24 SAATTE KOVİD-19'DAN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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