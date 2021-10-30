30 Ekim 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye'den Ukrayna'ya SİHA çağrısı! Bizim adımızı kullanmayı artık bırakın

Türkiye'den Ukrayna'ya SİHA çağrısı! Bizim adımızı kullanmayı artık bırakın

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.10.2021 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021
ABONE OL
Türkiye’den Ukrayna’ya SİHA çağrısı! Bizim adımızı kullanmayı artık bırakın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada Ukrayna'nın kullandığı Türk SİHA'larına ilişkin konuştu. Çavuşoğlu ürünlerin Türk yapımı olsa da kullanımının Ukrayna'ya ait olduğunun altını çizerek bu nedenle Türkiye'nin suçlanmaması gerektiğini belirtti. Bakan Çavuşoğlu ayrıca "Bazen farklı ülkelerde terörle mücadelemiz sırasında farklı ülkelerden farklı silahlarla karşılaşıyoruz, Rusya da dahil olmak üzere. Biz asla Rusya'yı suçlamıyoruz. Ukrayna da bizim adımızı kullanmayı bırakmalı." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın kullandığı silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Türkiye'de üretilmiş olabileceğini ancak kullanımının Ukrayna'ya ait olduğunu, bu nedenle Türkiye'nin suçlanamayacağını söyledi.

G20 Liderler Zirvesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Roma'da bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, burada Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.

İkilinin görüşmesi sonrası Çavuşoğlu, Türk ve Rus basınına açıklamalarda bulundu.

Rus muhabirin, Donbass'ta Türkiye'de üretilen insansız hava araçlarının kullanılmasına ilişkin sorusu üzerine Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"TÜRKİYE BUNUNLA SUÇLANAMAZ"

"Bir ülke, bizden, başka bir ülkeden almışsa o silah daha fazla Türk ya da Rus ya da Ukrayna silahı olarak anılamaz. Bir devlet bizden bunu satın alıyorsa, o daha fazla Türk ürünü değildir. Belki Türkiye'de üretilmiş olabilir ama Ukrayna'ya ait. Türkiye bununla suçlanamaz."

UKRAYNA ADIMIZI KULLANMAYI BIRAKMALI

Türkiye'nin de terör mücadele sırasında farklı ülkelerden çeşitli silahlarla karşılaştığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Bazen farklı ülkelerde terörle mücadelemiz sırasında farklı ülkelerden farklı silahlarla karşılaşıyoruz, Rusya da dahil olmak üzere. Biz asla Rusya'yı suçlamıyoruz. Ukrayna da bizim adımızı kullanmayı bırakmalı." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA