Türkiye'den Ukrayna'ya SİHA çağrısı! Bizim adımızı kullanmayı artık bırakın
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada Ukrayna'nın kullandığı Türk SİHA'larına ilişkin konuştu. Çavuşoğlu ürünlerin Türk yapımı olsa da kullanımının Ukrayna'ya ait olduğunun altını çizerek bu nedenle Türkiye'nin suçlanmaması gerektiğini belirtti. Bakan Çavuşoğlu ayrıca "Bazen farklı ülkelerde terörle mücadelemiz sırasında farklı ülkelerden farklı silahlarla karşılaşıyoruz, Rusya da dahil olmak üzere. Biz asla Rusya'yı suçlamıyoruz. Ukrayna da bizim adımızı kullanmayı bırakmalı." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın kullandığı silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Türkiye'de üretilmiş olabileceğini ancak kullanımının Ukrayna'ya ait olduğunu, bu nedenle Türkiye'nin suçlanamayacağını söyledi.
G20 Liderler Zirvesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Roma'da bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, burada Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.
İkilinin görüşmesi sonrası Çavuşoğlu, Türk ve Rus basınına açıklamalarda bulundu.
Rus muhabirin, Donbass'ta Türkiye'de üretilen insansız hava araçlarının kullanılmasına ilişkin sorusu üzerine Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"TÜRKİYE BUNUNLA SUÇLANAMAZ"
"Bir ülke, bizden, başka bir ülkeden almışsa o silah daha fazla Türk ya da Rus ya da Ukrayna silahı olarak anılamaz. Bir devlet bizden bunu satın alıyorsa, o daha fazla Türk ürünü değildir. Belki Türkiye'de üretilmiş olabilir ama Ukrayna'ya ait. Türkiye bununla suçlanamaz."
UKRAYNA ADIMIZI KULLANMAYI BIRAKMALI
Türkiye'nin de terör mücadele sırasında farklı ülkelerden çeşitli silahlarla karşılaştığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Bazen farklı ülkelerde terörle mücadelemiz sırasında farklı ülkelerden farklı silahlarla karşılaşıyoruz, Rusya da dahil olmak üzere. Biz asla Rusya'yı suçlamıyoruz. Ukrayna da bizim adımızı kullanmayı bırakmalı." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversite öğrencilerine 3.200 TL karşılıksız burs! Pazartesi başlıyor... 2021-2022 VGM yükseköğrenim burs başvurusu...
- Emeklilik bekleyenler dikkat! Bunu yapan 2 yıl kâra geçiyor! Emekli yaşı hangi şartlarda öne çekilir?
- VGM burs sonuçları sonuçları açıklandı mı? 2021 VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?
- Konyaspor Fenerbahçe maçı CANLI hangi kanalda, nereden izlenir? 2021 Konyaspor FB maçı ne zaman, saat kaçta?
- Kritik hafta! 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu hafta açıklanır mı?
- İzmir depremi ne zaman, kaç şiddetinde oldu? İzmir Seferihisar depreminde kaç kişi hayatını kaybetti?
- 30 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı nereden izlenir?
- Twitch kara para aklayanlar olayı nedir? Twitch Türkiye'de neler oluyor? Kara para aklama iddiası ortalığı karıştırdı
- 30 Ekim saatler geri alınacak mı? 2021'de kış saati uygulamasına geçilecek mi? Bu yıl saatler geri alınıyor mu?
- 1 Kasım okullar tatil mi? 2021 Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? Okullarda ilk ara tatil ne zaman?
- Milli Piyango 29 Ekim 2021 sonuçları sorgulama: MPİ 29 Ekim özel çekiliş sonuçları kazandıran numaralar tam liste
- FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Kasım ayı faiz kararı ayın kaçında açıklanır?