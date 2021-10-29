Türkiye’nin ham çelik üretimi 9 ayda 30 milyon tona yaklaştı

İHRACAT HEM MİKTAR HEM DEĞER BAZINDA ARTTI

Çelik ürünleri ihracatı eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla miktar bakımından yüzde 53 artışla 2,1 milyon tona, değer bakımından ise yüzde 186 yükselişle 2 milyar dolara ulaştı. İhracat, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 25,1 artışla 14,8 milyon ton, değerde yüzde 95,7 artışla 11,7 milyar dolar oldu.

İthalat ise eylülde miktar bazında yüzde 3,1 azalışla 1,1 milyon ton, değer bazında yüzde 75,5 yükselişle 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak-eylül döneminde ise ithalat miktarda yüzde 26,5 artışla 11,9 milyon ton, değerde yüzde 88 yükselişle 10,5 milyar dolar seviyesine çıktı.

Geçen yılın 9 ayında yüzde 107 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2021'in aynı döneminde yüzde 111,2 oldu.