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Türkiye'de kar etkili olan iller ve fotoğrafları

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Giriş Tarihi: 29.10.2021 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021
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Türkiye’de kar etkili olan iller ve fotoğrafları

Türkiye genelinde Kasım ayının gelmesiyle sıcaklıklar birden düşüşe geçti. Soğukların artmasıyla birlikte bazı illerimizde kar yağışı başladı. Doğu Anadolu şehirlerimizden Kars ve Ardahan'da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı öğleden sonra etkisini artırdı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Yine Sivas'ın yüksek kesimlerinde de kar yağdı. İşte Türkiye'den kar manzaraları...

Kars kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar, öğleden sonra etkisini arttırdı.

Türkiye’de kar etkili olan iller ve fotoğrafları

Yağışa hazırlıksız yakalanan Karslılar ile sürücüler, zor anlar yaşadı.

Türkiye’de kar etkili olan iller ve fotoğrafları

Sarıkamış'ta da yağışlarla kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 15 santimetreye ulaştı.

Türkiye’de kar etkili olan iller ve fotoğrafları

Besicisi Nebi Kara, kar yağışına aniden yakalandıklarını ve hayvanları toplayıp ahıra götürmek zorunda kaldığını anlattı.

Türkiye’de kar etkili olan iller ve fotoğrafları

Ardahan'da da kar yağışı il merkezini beyaza bürüdü.

Türkiye’de kar etkili olan iller ve fotoğrafları

Cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte, sürücüler zor anlar yaşadı.

Türkiye’de kar etkili olan iller ve fotoğrafları

Öte yandan il merkezine bağlı kara yollarında herhangi bir aksamanın yaşanmadığı öğrenildi.

Türkiye’de kar etkili olan iller ve fotoğrafları

Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Türkiye’de kar etkili olan iller ve fotoğrafları

Koyulhisar ilçesine yaklaşık 17 kilometre uzaklıktaki Eğriçimen Yaylası, yağan karla beyaza büründü.

Türkiye’de kar etkili olan iller ve fotoğrafları

Yaylayı gezmeye gelen Mert Zafer, kar yağışıyla mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye’de kar etkili olan iller ve fotoğrafları

Yaz döneminin kurak geçtiğini belirten Zafer, "İnşallah bol yağışlı bir kış sezonu geçiririz." dedi.

Türkiye’de kar etkili olan iller ve fotoğrafları

Ercan Tokatlı ise mevsimin ilk karının ardından Eğriçimen Yaylası'nın bazı bölgelerinin beyaz örtüyle kaplandığını dile getirerek, bol karlı bir kış sezonu temenni etti.

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