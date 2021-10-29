Bugün İstanbul, Ankara, İzmir'de ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim Cuma toplu ulaşım bedava mı? Metro, metrobüs, marmaray...
Bugün İstanbul, Ankara, İzmir'de ulaşım ücretsiz mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim tarihinde tüm yurtta kutlanacak. Resmi tatil olması nedeniyle vatandaşlar bugün toplu taşımanının ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. İşte, bugün İstanbul, Ankara, İzmir'de ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim Cuma toplu ulaşım bedava mı? Metro, metrobüs, marmaray...
Bugün İstanbul, Ankara, İzmir'de ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim Cuma toplu ulaşım bedava mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil. Genellikle resmi tatillerde toplu ulaşımın ücretsiz olması sebebiyle bugün toplu taşıma kullanacaklar detayları merak ediyor. İşte, Bugün İstanbul, Ankara, İzmir'de ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim Cuma toplu ulaşım bedava mı? Metro, metrobüs, marmaray...
29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
29 Ekim'de ise yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek.
Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (havalimanı otobüsleri hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Liselerde ek sorumluluk sınavı nasıl olacak, kimler girecek 2021? MEB lise sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak?
- Bugün İstanbul, Ankara, İzmir'de ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim Cuma toplu ulaşım bedava mı? Metro, metrobüs, marmaray...
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama resimli mesajları! Hiç görülmemiş, bilinmeyen Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk resimli sözleri...
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları: Cumhuriyet Bayramı uzun, kısa, anlamlı kutlama sözleri! Cumhuriyet'in 98. yıl mesajları...
- Ucuz emeklilik için tren kaçabilir! Başvuru yapmak için elinizi çabuk tutun! Anında maaş bağlanacak...
- TFF son dakika açıkladı! Stadyumlar tam kapasite mi olacak? Tribünler tam kapasite mi oldu, ne zaman başlayacak?
- Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor 2022 kadrosu belli oldu mu? İşte o isimler...
- 31 bin 149 lira geri ödemesiz olarak yatacak! Para biriktirene bir destek de devletten! Tek şartı bulunuyor...
- Asgari ücretliye görülmemiş zam yolda! 45 yılın en büyük artışı! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
- KPSS 2022 önlisans, ortaöğretim, lisans sınavları ne zaman? 2022 KPSS sınav tarihleri açıklandı mı? İşte ÖSYM takvimi...
- Bankalardan flaş atak! Kredi faiz oranlarında değişim! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank güncel faiz oranları...
- Muhtar Kent kimdir, kaç yaşında? Muhtar Kent ne iş yapıyor, serveti ne kadar?