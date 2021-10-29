Bugün İstanbul, Ankara, İzmir'de ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim Cuma toplu ulaşım bedava mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil. Genellikle resmi tatillerde toplu ulaşımın ücretsiz olması sebebiyle bugün toplu taşıma kullanacaklar detayları merak ediyor. İşte, Bugün İstanbul, Ankara, İzmir'de ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim Cuma toplu ulaşım bedava mı? Metro, metrobüs, marmaray...

29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim'de ise yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek.