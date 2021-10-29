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Bugün İstanbul, Ankara, İzmir'de ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim Cuma toplu ulaşım bedava mı? Metro, metrobüs, marmaray...

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Giriş Tarihi: 29.10.2021
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Bugün İstanbul, Ankara, İzmir’de ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim Cuma toplu ulaşım bedava mı? Metro, metrobüs, marmaray...

Bugün İstanbul, Ankara, İzmir'de ulaşım ücretsiz mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim tarihinde tüm yurtta kutlanacak. Resmi tatil olması nedeniyle vatandaşlar bugün toplu taşımanının ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. İşte, bugün İstanbul, Ankara, İzmir'de ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim Cuma toplu ulaşım bedava mı? Metro, metrobüs, marmaray...

Bugün İstanbul, Ankara, İzmir'de ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim Cuma toplu ulaşım bedava mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil. Genellikle resmi tatillerde toplu ulaşımın ücretsiz olması sebebiyle bugün toplu taşıma kullanacaklar detayları merak ediyor. İşte, Bugün İstanbul, Ankara, İzmir'de ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim Cuma toplu ulaşım bedava mı? Metro, metrobüs, marmaray...

29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim'de ise yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek.

Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (havalimanı otobüsleri hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.

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