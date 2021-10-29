Siirt’te terör örgütü DEAŞ’a operasyon! 4 şüpheli yakalandı

Siirt'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışma yürüttü.

Geçmişte DEAŞ içerisinde faaliyet gösterildiği yönünde bilgi alan ekipler, 4 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda dijital materyaller ele geçirildi, Suriye uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.