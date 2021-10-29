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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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Giriş Tarihi: 29.10.2021 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı tebrik ediyor, milletimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarını minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı tebrik ediyor, milletimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarını minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğandan 29 Ekim mesajı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 29 EKİM MESAJI

Başkan Erdoğan’dan 29 Ekim mesajı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 29 EKİM MESAJI

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