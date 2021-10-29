Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı tebrik ediyor, milletimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarını minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı tebrik ediyor, milletimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum.



Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarını minnetle anıyorum.https://t.co/47I6nJYNgr pic.twitter.com/4e0VEl9Lvt — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 29, 2021