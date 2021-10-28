Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video mesaj yayınladı. Erdoğan açıklamasında "Hiçbir sinsi saldırı bizi yolumuzdan alıkoyamayacak." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video mesaj yayınladı.
BİZİ YOLUMUZDAN ALI KOYAMAYACAKLAR
Başkan Erdoğan, yayımladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Cumhuriyetimizin 100. yılı ufukta belirmişken, Türkiye'yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.
BİRLİĞİMİZE BERABERLİĞİMİZE SARILACAĞIZ
Başkan Erdoğan ayrıca "Birliğimize, beraberliğimize sımsıkı sarılarak büyük ve güçlü Türkiye davamızı hayata geçireceğiz." dedi.
Ayrıntılar geliyor...