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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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Giriş Tarihi: 28.10.2021 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video mesaj yayınladı. Erdoğan açıklamasında "Hiçbir sinsi saldırı bizi yolumuzdan alıkoyamayacak." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video mesaj yayınladı.

BİZİ YOLUMUZDAN ALI KOYAMAYACAKLAR

Başkan Erdoğan, yayımladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Cumhuriyetimizin 100. yılı ufukta belirmişken, Türkiye'yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

BİRLİĞİMİZE BERABERLİĞİMİZE SARILACAĞIZ

Başkan Erdoğan ayrıca "Birliğimize, beraberliğimize sımsıkı sarılarak büyük ve güçlü Türkiye davamızı hayata geçireceğiz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Başkan Erdoğan’dan 29 Ekim mesajı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 29 EKİM MESAJI

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